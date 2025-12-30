2026台北車展／本田新車發表 ZR-V e:HEV混動休旅

記者鍾釗榛／綜合報導

Honda在2026台北車展以「DREAM MORE」為主軸登場，勾勒品牌對未來移動的想像。朝向交通事故零死亡與 2050 年碳中和的雙重目標，Honda 正試圖讓科技真正回到「讓人更好移動」這件事上。

Honda在2026台北車展以「DREAM MORE」為主軸登場。（圖／三立新聞網）

瞄準都會族群

展區另一焦點，則是以日本進口身分導入台灣市場的ZR-V e:HEV。這款新世代SUV打出「開起來像房車」的差異化定位，鎖定不想犧牲操控感、又需要休旅空間的都會型買家，成為Honda SUV家族中的全新角色。

Honda ZR-V e:HEV以日本進口身分導入。（圖／記者鍾釗榛攝）

質感與機能一次到位

ZR-V e:HEV以「異彩解放」為設計概念，車身線條年輕俐落，搭配高質感車色與寬闊的橫向車體比例，視覺上既穩重又不顯笨重。清爽簡潔的車艙視野與開闊感設定，也相當貼近都會生活的實際需求。

本田ZR-V車身線條年輕俐落。（圖／翻攝Honda網站）

承襲Civic血統

在駕馭表現上，ZR-V e:HEV承襲Civic e:HEV的底盤架構，讓車身動態更接近房車設定，多餘震動與噪音明顯被抑制。e:HEV電驅雙動能系統帶來平順、安靜又有延展性的加速反應，兼顧舒適性與操控樂趣。

ZR-V e:HEV承襲Civic e:HEV的底盤架構。（圖／翻攝Honda網站）

新世代都會SUV

定位為高質感都會型SUV的ZR-V e:HEV，強調日常實用、油耗表現與環保價值的平衡，預計於2026年正式上市，為台灣市場帶來更具個性的混合動力休旅新選擇。

