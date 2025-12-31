2026台北車展／為台灣打造的SUV 三菱XFORCE售價79.9萬起

記者鍾釗榛／綜合報導

三菱XFORCE休旅車。（圖／記者鍾釗榛攝）

Mitsubishi中華三菱於「2026 台北新車暨新能源車大展」端出全新XFORCE，正式進軍競爭最激烈的國產休旅級距，建議售樂享版79.9萬、酷享版82.9萬、狂享版84.2萬。。三菱也強調，這不是單純導入，而是為台灣量身打造的全新戰力。

三菱XFORCE休旅車建議售價自79.9萬元起。（圖／記者鍾釗榛攝）

從道路到生活全面調校

中村副社長指出，日本原廠在導入前即派遣團隊深入研究台灣道路、氣候與用車習慣，並與中華汽車密切合作進行在地優化，目標就是打造一輛真正「屬於台灣的 XFORCE」，也象徵品牌持續深耕台灣市場的決心。

三菱XFORCE參考台灣道路需求開發。（圖／記者鍾釗榛攝）

都會與野性兼顧

XFORCE採用全新「Silky & Solid」設計語彙，將都會流線質感與SUV的剛健輪廓融合。Dynamic Shield車頭、分離式LED日行燈與寬闊輪拱，營造出穩重又帶點冒險感的跨界風格，台灣限定的冰魄藍車色更成視覺亮點。

Dynamic Shield車頭、分離式LED日行燈與寬闊輪拱。（圖／記者鍾釗榛攝）

安全與動態一次到位

全車系標配Level 2 ADAS主動安全科技，並針對多雨、多山環境加入NORMAL、WET、MUD、GRAVEL四種行車模式，搭配AYC主動式彎道控制與 222mm 高離地高度，讓市區通勤與郊外探索都能安心應對。

空間與科技升級

車室採雙10.25吋數位儀表與12.3吋中控螢幕配置，支援無線Apple CarPlay與Android Auto，並搭配Yamaha調校音響。寬敞後座、靈活行李廂與多達21處收納設計，讓XFORCE成為兼顧家庭與生活風格的新世代休旅選擇。

車室採雙10.25吋數位儀表與12.3吋中控螢幕配置。（圖／翻攝Mitsubishi網站）

三菱XFORCE休旅車。（圖／三立新聞網）

