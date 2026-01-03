2026台北車展／現身展台就贏了！Cybertruck成為車展打卡焦點

記者鍾釗榛／綜合報導

Tesla以完整陣容現身2026台北車展。（圖／Tesla提供）

「2026台北新車暨新能源車特展」現場，Tesla以完整陣容現身，從全球熱銷純電車款到能源與人工智慧布局一次到位，清楚勾勒品牌對未來移動與永續生活的想像，也再次展現其在台灣電動車市場的關鍵影響力。

Model X進化登場

展區焦點之一的Model X，第三季即將於台灣交付新改款版本，新增環艙全光譜氣氛燈與前保桿鏡頭，科技感與實用性同步升級。5至7人座設定搭配2,250公斤拖曳能力與超過2,600公升的置物空間，加上自動前車門與經典鷹翼後車門，讓大型純電休旅也能兼顧便利與氣勢。

展區焦點之一的Model X，第三季即將於台灣交付新改款版本。（圖／Tesla提供）

Plaid三馬達暴力輸出

追求極致性能的車迷，則會被Model X Plaid吸引目光。三馬達全輪驅動設定，尖峰輸出高達1,020匹馬力，零百加速僅需2.6秒，極速可達每小時262公里，展現Tesla在電池與動力整合上的深厚實力。

Tesla未來藍圖一次看懂

除了量產車，Tesla也在現場帶來Cybertruck未來概念，以及第二代人形機器人 Optimus，搭配全新V4超級充電座與Powerwall家用儲能系統，完整呈現從交通、能源到AI的永續生態系，讓車展不只是看車，更像一場未來生活提案。

Tesla也在現場帶來Cybertruck未來概念。（圖／記者鍾釗榛攝）

特斯拉Cybertruck。（圖／記者鍾釗榛攝）

