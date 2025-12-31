2026台北車展／第一天！他「秒刷4台成最大戶」 觀望賞車人潮占大宗

生活中心／記者李育道報導

2026台北新車暨新能源車大展將於12月31日至1月4日在台北世貿一館登場。（圖／記者李育道攝影）

2026台北新車暨新能源車大展於12月31日至1月4日在台北世貿一館登場，本屆車展重返信義區老地標，雖然整體規模不若以往龐大，但多家車商仍用心展出，包含多款首次在台亮相的新車、預計於2026年在國內上市的準上市車款，以及由海外特別空運來台的概念車、賽車與剛發表不久的全新車型，展出內容依舊具有看頭。

現場試坐、觀望不少。（圖／記者李育道攝影）

開展首日現場觀察，中午過後人潮逐漸增加，粗估湧入上千名民眾，多數觀展者以試坐、賞車、評估車型為主，買氣仍偏向觀望。不過，也有民眾直言，今年參展品牌數量比預期少，現場討論度出現在「看車比價」多於「直接下訂」。

廣告 廣告

2026台北車展BMW人潮。（圖／記者李育道攝影）

TOYOTA成為本屆車展中的焦點展區之一，共展出18輛車款，其中2輛為展示車，其餘皆有販售，其中最受矚目的，則是預計於2026年1月13日正式發表的大改款RAV4，該車不僅提前於台北車展亮相，更搶先其他海外市場曝光；記者於中午時段實際走訪，接待區已有約9組民眾洽詢相關價格與配備資訊。業者也透露，此次特別引進新世代跑旅CROWN SPORT展出，另有GR旗下經典跑車GR86，期望藉此帶動年終買氣。

記者於中午時段實際走訪，接待區已有約9組民眾洽詢相關價格與配備資訊。。（圖／記者李育道攝影）

至於民眾觀展感受方面，一名30多歲、已婚育有一子的王先生表示，今年是首次前來看展，雖然整體品牌數量比想像中少，但展出的車款選擇仍算豐富，若看到心儀車型，仍會回到實體門市進一步比較市價後再決定是否下單。另一名60多歲陳姓觀展者則說，已是第三次參觀台北車展，近期物色休旅車，但發現價格讓利空間不大，多半仍以觀望為主，整體感受「還好」。

現場人潮集中於熱門品牌與即將上市新車展區。（圖／記者李育道攝影）

整體而言，本屆車展規模較為精簡，但仍以多款新世代與油電重點車型作為主軸，現場人潮集中於熱門品牌與即將上市新車展區，後續買氣是否發酵，仍有待觀察。

吊車大王穿東北大花逛車展，預計本次車展會買3-4台車，有望成為「最大戶」。（圖／記者李育道攝影）

不過值得一提的是，現場也出現重量級買家身影，被外界稱為「吊車大王」的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，今天低調現身世貿一館賞車，他向《三立新聞網》透露，主要是替公司買車，逛一圈下來決定買RAV4、MINI以及現代休旅車，預計本次車展會買3-4台車，有望成為「最大戶」。

2026台北車展現場人潮。（圖／記者李育道攝影）

2026台北車展第一天人潮約莫中午時段陸續出現。（圖／記者李育道攝影）

更多三立新聞網報導

獨家／邁巴赫剛下訂又現身車展！「吊車大王」曝尋車內幕 一張卡就刷了

股市Q4爆紅榜出爐！記憶體概念股霸榜6席 這2檔奪冠亞軍

鐵皮木板拼成家「母親罹癌」國小童寫3千字作文拚獎金 只為貼補家用

過動孫服藥瘦弱…窮困嬤買不起肉「用雞爪煮湯補身」年夜飯成奢望

