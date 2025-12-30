2026台北車展／紡錘線條再進化 大改款Lexus ES未來感直接拉滿

記者鍾釗榛／綜合報導

Lexus 總代理和泰汽車於「2026 台北新車暨新能源車大展」帶來全新大改款 ES，完成全台首度亮相。這款品牌核心豪華房車以嶄新設計語彙登場，不只宣告世代交替，也同步揭示Lexus對未來電動化旗艦的想像藍圖。

ES以嶄新設計語彙登場。（圖／翻攝Lexus網站）

車頭辨識度大升級

新一代ES車頭設計承襲LF-ZC概念車精神，從引擎蓋一路延伸至下保桿的銳利折線，勾勒出更立體、有張力的紡錘車身輪廓。搭配全新L-Signature雙箭型頭燈，第一眼就能辨識出Lexus新世代設計語言。

新一代ES車頭設計承襲LF-ZC概念車精神。（圖／翻攝Lexus網站）

轎跑化車身比例

流暢的車頂線條一路延伸至車尾，不僅有助於空氣力學表現，也營造出跨界轎跑般的動感氛圍。車尾則導入LEXUS字樣貫穿式尾燈與外側L型方向燈設計，讓視覺重心更低、車身姿態更寬闊穩定。

流暢的車頂線條一路延伸至車尾。（圖／翻攝Lexus網站）

電動旗艦正式成形

大改款ES採用全新TNGA GA-K平台，可同時對應油電與純電動力配置，車體剛性、靜謐性與行路質感全面升級。現場展出的ES 500e更搭載DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，透過精密的動力分配，兼顧穩定性與電動駕馭樂趣，奠定新世代純電豪華房車的定位。

ES 500e更搭載DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統。（圖／三立新聞網）

