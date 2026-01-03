2026台北車展／行李箱、投影機直接送 TOYOTA限定優惠誠意滿滿

記者鍾釗榛／綜合報導

車展期間只要在現場下訂指定車款，就送微型智慧投影機或行李箱。（圖／TOYOTA提供）

「2026台北新車暨新能源車大展」熱鬧登場，TOYOTA也不藏私端出滿滿誠意。車展期間只要在現場下訂指定車款，就有機會把市價28,900元的Samsung第二代The Freestyle微型智慧投影機，或市價7,500元的Samsonite 20吋可擴充行李箱直接帶回家，數量有限、送完為止。

想入主SIENNA或CROWN CROSSOVER的準車主，車展現場下訂還能加碼獲得3萬元「王者加冕」尊榮配件金，讓豪華質感一次到位。從家庭旗艦到高端跨界跑旅，TOYOTA也趁車展替人氣車款再添吸引力。

鎖定純電車款bZ4X與Urban Cruiser的消費者，TOYOTA也準備好貼心方案。只要車展下訂，即可享有「隨插即充」半年充電吃到飽服務，讓電動車生活更輕鬆，減少里程與充電的焦慮感。

TOYOTA同步規劃「與TOYOTA 一起駕馭未來」互動活動，民眾只要追蹤官方社群並於展區打卡分享，即可獲得車展限定炫彩手提袋；於指定網頁留名，還能抽iPhone 17、Switch 2及1萬元 yoxi 乘車金，讓看展也充滿驚喜。

