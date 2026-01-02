2026台北車展／跑格皇冠來了 CROWN SPORT車展首亮相
記者鍾釗榛／綜合報導
在「2026 台北新車暨新能源車大展」中，TOYOTA首度打造「TOYOTA PREMIUM」展區，一次集結品牌在高級車領域的設計實力與造車底蘊。從外觀比例、車室質感到科技配置，展區訴求不只是新車展示，而是完整呈現 TOYOTA 對高端移動生活的全新想像。
CROWN SPORT登場
本次展區最大亮點，莫過於CROWN SPORT首度在台公開亮相。身為CROWN家族中最具運動氣息的跑旅代表，CROWN SPORT一登場便成功吸引目光，也讓 TOYOTA PREMIUM 展區的整體質感再升級，成為車展中討論度極高的話題車款。
剛柔並濟的跑旅風格
CROWN SPORT以「ROBUST ELEGANCE」為設計核心，將跑旅的動感線條與高級車應有的優雅比例融合在一起。整體造型不追求過度張揚，而是透過肌理感十足的車身輪廓，展現沉穩卻充滿力量的視覺張力，完美詮釋新世代運動豪華。
科技與駕馭感兼顧
座艙設計導入「Island Architecture」概念，將操作介面集中於駕駛導向區域，視線移動更直覺、操作更順手，同時保有高級車應有的簡潔質感。動力方面則搭載PHEV插電式油電系統，純電行駛里程最長可達90公里，在性能、靜謐與節能之間取得漂亮平衡，也展現TOYOTA對豪華與駕馭樂趣的最新答案。
更多三立新聞網報導
白牌唯一彎道ABS＋TCS DRGBT推出0零利率＋優惠
百萬0利率再送電掣套組 LUXGEN n⁷新年優惠一次給滿
2026台北車展／BMW最兇小鋼炮來了！限量M2 CS首度登台 563萬僅12輛
【怎能不愛車】JCW敞篷首登台 MINI把性能與自由一次拉滿
其他人也在看
Lexus車展迎小改款IS售價189萬起上市！大改款ES同場搶先曝光、還有LF-ZC概念車登台首秀
Lexus前進2026台北新車暨新能源車大展，本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，由LF-ZC概念車領銜登場，具體展演Lexus對未來純電移動的前瞻想像，並完整呈現Lexus多元動力車款陣容。不僅如此，同場更迎來全新小改款Lexus IS，以189萬元起的售價正式在台上市，另外還有大改款Lexus ES首度亮相，展現品牌豪華房車產品線的全新進化，也勾勒品牌由未來願景走向量產實踐的重要藍圖。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Mitsubishi XForce售價79.9萬起上市！偕同話題新車「Destinator、第四代Outlader」登台北車展
2026台北新車暨新能源車大展正式登場，Mitsubishi與中華汽車以雙品牌形式隆重參展，完整集結乘用車、商用車與新能源車款，透過全產品線展出，具體呈現三菱品牌於台灣市場的最新產品布局與發展方向。本次車展最大焦點當屬全新跨界休旅Mitsubishi XForce正式發表上市，提供樂享版、酷享版、狂享版共三種版本，售價分別為79.9萬元、82.9萬元、84.2萬元。不僅如此，更同步亮相兩款市場討論度極高的話題車型「第四代Outlader、全新Destinator」，象徵三菱品牌於台灣市場的產品布局持續向前推進，展現三菱貼近台灣消費者需求，並在地深耕的決心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1
2026車展焦點2》Honda小跑車Prelude、全新休旅ZR-V首度亮相，確定今年在台上市
2026年台北車展登場，Honda Taiwan（台灣本田）以主題「DREAM MORE」詮釋品牌「The Power of Dreams–How we move you.」精神，從新能源技術、駕馭樂趣到交通永續，展現其邁向「交通事故零死亡」與「碳中和」雙願景的決心。值得注意的是，Honda品牌旗下車款Prelude與ZR-V e:HEV也首度亮相。作為「次......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 1
2026台北車展｜Hyundai七人座Palisade登場，頂規Calligraphy首度亮相
睽違四年或者期待已久？近年發展強勢的韓系品牌Hyundai過去就曾展出的旗艦七人座車款Palesade隨著第二代車型的發表，雖然錯過了2020年車展後的小改款樣式導入機會，但隨著2026台北車展正式開展，總代理南陽實業正式鬆口將在第二季在台上市，所展出的版本也是最頂規的Calligraphy車型，預期將會持續衝擊進口大型SUV在台的銷售版圖。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
福特多元購車方案揭開2026序幕：The All-New Ford Territory與Kuga新年三大好禮一次到手！
新年駕馭新氣象，福特六和年初優惠限時開跑！自2026年1月1日起至1月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得7-11百元商品卡，入主週週抽美國之旅來回機票，於展示間拍照打卡上傳Ford(TW)官方臉書粉絲團指定貼文，再抽Ford GT科技系列樂高組。而福特六和旗下車款促銷好禮豐富，活動期間入主The All-New Ford Territory享優惠價84.9萬起（含舊換新及貨物稅減徵補助），並加碼提供三大好禮：3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件；入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），內含5萬元力挺購車金、高額0利率及5年原廠保固，1.5T Active再加碼3萬元配件金；感謝萬名車主一路相伴，New Ford Ranger Wildtrak限時推出回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；福特六和以多元購車方案揭開2026新年序幕，邀請消費者把握購車良機，展開全新駕馭旅程！新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory 伴您與家人舒適前行ThCARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
電能休旅快節奏進化！Kia EV5確認2026年末迎接改款
雖然Kia EV5在全球多數市場才剛站穩腳步，但面對Tesla Model Y與比亞迪海獅7等對手的步步進逼，這家韓國大廠顯然不打算按兵不動。根據最新消息，Kia已正式確認將在2026年底針對EV5推出中期改款，這對於一款問世僅約兩年的新車而言，更新節奏相當緊湊。這次改款的核心目標非常明確，補強現行車款在「充電效率」與「能耗表現」上的缺點，確保EV5在競爭激烈的純電中型休旅戰區中能持續保有強勁的戰鬥力。Kia EV5才推出兩年的時間，現在宣布即將在2026年底前進行小改款。在外觀與座艙的設計進化上，2026年式EV5將導入更多新世代家族語彙。視覺上預計會換上修飾過的垂直排列LED頭燈組與全新空力保險桿，讓整體風格向旗艦EV9看齊。座艙內部則極具看頭，預計將參考先前發表的「Weekender」概念車，捨棄現行的分體式雙螢幕，轉而採用一體化的數位面板，並導入副駕駛側的多功能顯示區。此外，部分市場採取的非對稱長凳式前座設計，也可能在改款中回歸主流的中控扶手配置，以提升人體工學與儲物機能。 技術規格層面，「充電速度」的升級將是本次改款的重頭戲。現行EV5為了成本考量，並未採用高階的800V ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
車展少了德系大廠與超跑品牌！業界：汽車展重要性漸下降 轉向線上展示
台灣電動車市場迎來新局面，隨著鴻華先進科技收購納智捷後決定自行銷售車輛，首款車型Foxtron Bria成為本屆台北車展最受矚目的焦點。這場睽違2年的車展雖規模縮小，但各家車廠紛紛展示電動車新品，顯示產業轉型趨勢明顯。馬自達帶來搭載轉子引擎的ICONIC SP概念車，日韓車廠則以電動休旅為主打，展現各品牌對永續與駕駛樂趣的不同詮釋。然而，德系大廠與部分知名品牌缺席，使車展熱鬧度不如往年。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
四輪戰二輪，BMW M240i狠狠吃掉Suzuki Hayabusa隼
四輪戰二輪戲碼又來了，這次主角是BMW M240i和Suzuki Hayabusa，當然兩車都不是原廠設定，而都是經過大幅改裝擁有強大動力，誰能率先衝過終點線？好久沒有四輪戰二輪的挑戰賽了，此次主角是BMW M240i和Suzuki Hayabusa，如果是原廠狀態當然就沒有可看性，因此兩車都有進行大幅改裝。首先M240i才剛完成升級改裝，此次可是該車的首次比賽，在經過升級後這輛M240i擁有高達1,420hp最馬力，不過為求公平因此比賽動力有調降至1,200hp。對手Suzuki Hayabusa先天已是加速機器，而此車則有針對直線加速進行後輪後移設定，動力部分也加大至500hp，不過當天比賽則只有400hp。實際比賽原以為Hayabusa能憑藉重量能取得優勢，但沒想到千匹M240i加速實在太過恐怖，無論動態起跑或是起步加速都狠狠將Hayabusa拋在後方。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Suzuki純電休旅e Vitara開賣115萬起！同框Jimny「TOMICA 55週年聯名版」登台北車展
為期5天的2026台北新車大展登場，Taiwan Suzuki於展中正式亮相發表全新純電休旅e Vitara，其為品牌首款全球戰略電動車（BEV），憑藉獨特的產品定位、先進的電能四驅技術與強悍的SUV設計語彙，為台灣電動車市場注入全新的日系動能。全新Suzuki e Vitara提供2WD及AllGrip-e車型，售價分別為新台幣115萬元、123萬元。Zeek玩家誌 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
Lexus以年度掛牌數28,628台，再度衛冕台灣豪華車市場年度銷售冠軍，寫下三連霸的優異表現。
2025年豪華車市場合計登錄102,101台，去年比僅88.4%，但和泰汽車總代理的Lexus品牌逆勢成長，以年度掛牌數28,628台、去年比100.4%的成果，再度衛冕台灣豪華車市場年度銷售冠軍，寫下三連霸的優異表現。LEXUS休旅車深受消費者青睞，NX、RX、UX三款休旅車佔據豪華車市場年度銷售量TOP 5，印證其不凡的產品魅力。NX車系以11,094台的累積銷售，於中型豪華休旅級距再度繳出年度銷售破萬台的佳績；RX車系則以卓越的駕馭性能表現在中大型豪華休旅級距締造亮眼成績，全年登錄5,743台；都會跨界休旅UX及LBX，則以4,832台與2,408台的掛牌數，成為小型豪華休旅市場的首選；ES車系全年累計1,902台，彰顯LEXUS在中大型豪華房車市場的實力；LM車系則以2,277台的掛牌數，刷新豪華MPV級距的年度歷史銷售紀錄。秉持Experience Amazing的品牌精神，LEXUS不斷追求創新、豪華與細緻工藝，致力提供消費者豐富多元的車款選擇，並打造超越期待的移動體驗。+領牌車輛數目資料來源為2025年1月1日~2025年12月31日交通部公路總局統計查詢網在統計期間內新CARLINK鏈車網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／BMW最兇小鋼炮來了！限量M2 CS首度登台 563萬僅12輛
「2026台北新車暨新能源車特展」正式揭幕，BMW以完整產品陣容成為全場焦點，其中最吸睛的，莫過於首度在台亮相的全新BMW M2 CS。這款被視為品牌性能信仰延伸的限量之作，透過更純粹的設定，直接點燃車迷對M Power的熱血期待。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
Porsche 911 Spirit 70領銜！台北保時捷中心集結超豪華「個人化訂製極致車款」陣容登台北車展
2026台北新車暨新能源車大展登場，作為全台唯一獲得德國原廠認證「保時捷個人化訂製配備合作夥伴（Porsche Exclusive Manufaktur Partner）」的授權經銷商-汎德永業集團台北保時捷中心本屆車展以「限量車款與個人化訂製配備」為核心，呈獻一場風格獨具、色彩繽紛的五感饗宴。由首度在台亮相、全球限量1,500部、售價約1,525萬元的911 Spirit 70擔綱領銜，偕同身價高達近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS共同坐鎮主秀。此外，源於保時捷歷史上著名經典顏色的保時捷嚴選選色，不僅有911 GT3 RS的「海灣藍」令人矚目，身披「極致紫」的全新Macan Electric風采出眾、選用「金屬希臘灰」的Taycan獨樹一幟，Cayenne Black Edition、Panamera、718 Spyder RS與Macan等車款亦同台競演，將Porsche精湛的工藝美學與無限的客製化潛力，完整呈現在所有車迷面前。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Harley-Davidson精選三大核心車系六車款登台北車展！同步推展場限定限量購車禮遇
全球機車文化的領導品牌Harley-Davidson登陸「2026台北新車暨新能源車大展」，以最豪華的車系陣容與最具吸引力的「展場限定購車專案」，邀請車迷玩家親臨體驗美式機車標竿的自由精神。本次哈雷展區以「經典傳承 x 自由精神」 為主題，將百年經典工藝與現代頂尖科技完美融合，展出三大核心車系的六款精選車型；同時針對不同車系，隆重推出年度入主專案，包括Softail車系限時限量展覽專案、Touring豪華旗艦車系150萬零利率專案。台灣哈雷誠摯邀請所有熱愛自由、激情與浪漫的車迷玩家，在2026台北新車大展親臨展區、感受哈雷的磅礡魅力。Zeek玩家誌 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
和泰商用車五連霸，指定車款享5年14萬公里新車保固、汰舊換新最高30萬購車金等多項優惠！
和泰商用車以深獲信賴的品牌價值、完整的商品陣容與穩健的販賣服務體系，成為顧客最安心信賴的商用車夥伴，2025年和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄6,611台，市佔率37.6%，再創佳績，連續五年(2021~2025年)榮獲商用車總市場銷售冠軍五連霸，於廣大車主的支持下，再創市場領導里程碑。為感謝全台車主長期以來的肯定，2026年推出「五連霸業、共榮獻禮」感恩回饋活動，以更完善的保固服務與更有感的購車優惠，回饋所有車主。「五連霸業 共榮獻禮」優惠開跑，購車即享5年/14萬新車保固(以先到者為準)，汰舊換新購買HINO車系最高可享30萬購車金「五連霸業 共榮獻禮」於2026/1/1起購買HINO全車系及TOYOTA GRANVIA、HIACE車款，即享5年或14萬公里新車保固(以先到者為準)，全面守護所有顧客。另於2026/1/1至3/31期間，凡汰換符合1至4期排放標準之老舊商用車，並購買HINO 300系6.5~8噸，享NT$10萬元購車金、購買HINO 500系全車系，享NT$20萬元購車金、購買HINO 700系拖車頭及CARGO車型，享NT$30萬元購車金回饋。TOYOTA商CARLINK鏈車網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台北新車暨新能源車大展 MITSUBISHI × 中華汽車雙品牌登場
2026 台北新車暨新能源車大展正式登場，MITSUBISHI 與中華汽車以雙品牌形式隆重參展，完整集結乘用車、商用車與新能源車款，透過全產品線展出，具體呈現三菱品牌於台灣市場的最新產品布局與發展方向。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／特斯拉台北車展全家族到齊 還有機器人
愛玩車／特斯拉台北車展全家族到齊 還有機器人EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
歡慶Kia連續3年在台銷售破萬台，限時入主享3重禮遇，再享6年6大系統延長保固！
Kia總代理台灣森那美起亞面對2025年全台車市衰退約10%的大環境挑戰，Kia仍逆勢成長，以近4%的年成長率達成全年度10,624台的銷售佳績！不僅連續3年銷售突破萬台大關，更再創歷史新高紀錄！其中The Sportage進口極致休旅2025全年銷售突破3,400台，自上市以來更已累計獲得全台近12,000名車主的肯定.....The Sorento新能源旗艦LSUV在導入油電動力後，不僅於2025年以近800台創下歷史年度銷售新高紀錄，並以年成長率超過180%的驚人成長，榮登同級進口大型SUV銷售年成長率冠軍！The Carnival全功能豪華休旅，則以近2,000台的銷售佳績，榮登2025年同級進口大型MPV銷售冠軍寶座！此外，Kia商用車卡旺K2500，更以突破2,200台的佳績，創下在台年度銷售新高！Kia總代理台灣森那美起亞為感謝所有車主的支持，特別推出「六年六大系統延長保固」方案，凡符合資格的車輛皆能獲得含引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等六大系統的第六年延長保固；同時為了與更多熱愛Kia的朋友們分享連續3年銷售破萬台佳績的榮耀，特別CARLINK鏈車網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
TOYOTA好禮最後倒數！入主指定車款就送Samsung微型智慧投影機。
本月入主Toyota COROLLA CROSS(汽油/油電)、YARiS CROSS、COROLLA ALTIS(汽油/油電)、TOWN ACE、VIOS，就送原價28,900元 SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機，再享最高80萬0利率.....TOYOTA戰勝關稅寒冬，2025年全年領牌數上看12萬4千台。為回饋廣大消費者長期的支持與愛護，TOYOTA台灣總代理和泰汽車加碼延長「TOYOTA買好車享好視」限量優惠活動，本月入主COROLLA CROSS(汽油/油電)、YARiS CROSS、COROLLA ALTIS(汽油/油電)、TOWN ACE、VIOS，就送原價28,900元 SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機註1，再享最高80萬0利率註2及5年14萬公里延長保固。本次活動贈品 Samsung The Freestyle 微型智慧投影機，採用0.8kg的超輕量機身，極致輕巧、方便攜帶，無論是在家中放鬆、好友咖啡廳聚會或戶外露營，都能隨時隨地提供劇院級的大畫面。其獨特的180度旋轉設計打破空間限制，讓天花板、帳篷都能輕CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／寶獅展獅吼 新車登場208快要來了
愛玩車／寶獅展獅吼 新車登場208快要來了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
試駕就送超商百元卡 2026福特還有很多好康可以拿
迎接2026年新氣象，福特六和在年初就端出誠意十足的限時活動。至2026年1月31日止，只要走進全 Ford展示中心試駕任一車款，就能拿到7-11百元商品卡，還有機會抽中美國來回機票。展間拍照打卡上傳指定粉絲團貼文，更能加碼抽 Ford GT 科技系列樂高，讓賞車也變成一場趣味體驗。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1