2026台北車展／跑格皇冠來了 CROWN SPORT車展首亮相

記者鍾釗榛／綜合報導

CROWN SPORT 跑旅。（圖／記者鍾釗榛攝）

在「2026 台北新車暨新能源車大展」中，TOYOTA首度打造「TOYOTA PREMIUM」展區，一次集結品牌在高級車領域的設計實力與造車底蘊。從外觀比例、車室質感到科技配置，展區訴求不只是新車展示，而是完整呈現 TOYOTA 對高端移動生活的全新想像。

CROWN SPORT跑旅。（圖／記者鄭孟晃攝影）

CROWN SPORT登場

本次展區最大亮點，莫過於CROWN SPORT首度在台公開亮相。身為CROWN家族中最具運動氣息的跑旅代表，CROWN SPORT一登場便成功吸引目光，也讓 TOYOTA PREMIUM 展區的整體質感再升級，成為車展中討論度極高的話題車款。

CROWN SPORT首度在台公開亮相。（圖／翻攝Toyota網站）

剛柔並濟的跑旅風格

CROWN SPORT以「ROBUST ELEGANCE」為設計核心，將跑旅的動感線條與高級車應有的優雅比例融合在一起。整體造型不追求過度張揚，而是透過肌理感十足的車身輪廓，展現沉穩卻充滿力量的視覺張力，完美詮釋新世代運動豪華。

CROWN SPORT以「ROBUST ELEGANCE」為設計核心。（圖／翻攝Toyota網站）

科技與駕馭感兼顧

座艙設計導入「Island Architecture」概念，將操作介面集中於駕駛導向區域，視線移動更直覺、操作更順手，同時保有高級車應有的簡潔質感。動力方面則搭載PHEV插電式油電系統，純電行駛里程最長可達90公里，在性能、靜謐與節能之間取得漂亮平衡，也展現TOYOTA對豪華與駕馭樂趣的最新答案。

座艙設計導入「Island Architecture」概念。（圖／翻攝Toyota網站）

