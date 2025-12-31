2026台北車展／車展焦點就是它！PEUGEOT 408 GT RAPIDE 登台

記者鍾釗榛／綜合報導

PEUGEOT將導入性能版408 GT RAPIDE。（圖／翻攝PEUGEOT網站）

「2026台北新車暨新能源車大展」於台北世貿一館正式揭幕，寶嘉聯合旗下 PEUGEOT端出性能擔當408 GT RAPIDE，作為品牌在跨界轎跑級距中的性能代表作。透過更鮮明的設計語彙與專屬設定，進一步拉高PEUGEOT在性能取向市場的存在感。

PEUGEOT 408 GT RAPIDE跨界轎跑現身台北車展。（圖／記者鍾釗榛攝）

法式跑格更到位

408 GT RAPIDE以流線車身結合跑格元素，延續PEUGEOT一貫的前衛風格，同時強化運動氣息，讓跨界轎跑不只看起來有型，也更具性能旗艦的姿態，鎖定追求風格與動感兼具的買家族群。

225匹渦輪心臟

動力核心搭載曾蟬聯8屆International Engine of the Year的1.6升缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出225匹馬力與300牛頓米扭力，符合Euro 6環保法規並通過WLTP測試，在性能表現與燃油效率之間取得平衡。

採用1.6升缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出225匹馬力與300牛頓米扭力。（圖／翻攝PEUGEOT網站）

質感全面升級

車內標配GT NAPPA皮革跑車座椅，結合雙前座電動調整、按摩與電熱功能，兼顧激烈駕駛時的包覆性與長途行駛的舒適度，同時搭載FOCAL® Premium Hi-Fi音響系統，營造細膩且沉浸的聽覺享受。

限量120輛導入

PEUGEOT 408 GT RAPIDE將以限量120輛方式導入台灣市場，稀有設定也讓它成為本屆車展中最受矚目的性能新作之一。

