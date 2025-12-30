2026台北車展／車展焦點！全新 Lexus IS 跑格全面升級

記者鍾釗榛／綜合報導

Lexus總代理和泰汽車搶先為2026台北新車暨新能源車大展暖身，並以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」作為展區主軸，宣示品牌邁向電動化未來的決心。而現場最大焦點，正是全新小改款 Lexus IS 正式登場。

小改款Lexus IS 300h。（圖／三立新聞網）

後驅本格派進化

身為Lexus後驅運動房車的代表，IS此次改款將重點放在「人車對話般的駕馭感」，從轉向回饋到懸吊設定全面優化，讓操控更線性、反應更精準。整體產品定位也更鮮明，持續捍衛品牌對純正運動房車的堅持。

IS此次改款將重點放在「人車對話般的駕馭感」。（圖／翻攝Lexus網站）

F SPORT氣勢到位

外型設計承襲新世代Lexus語彙，低重心、寬車體比例搭配空氣力學細節，視覺張力明顯升級。F SPORT車型更加入專屬運動化前後下保桿、尾翼與徽飾，並搭載19吋BBS輕量化鋁圈與紅色煞車卡鉗，跑格氣勢一眼就懂。

外型設計承襲新世代Lexus語彙。（圖／翻攝Lexus網站）

座艙科技感升級

車內同樣大幅進化，導入12.3吋中控觸控螢幕與12.3吋全數位儀表，搭配 TAZUNA Concept 駕駛導向座艙設計，讓視線與操作更直覺。內裝首度採用「Forged Bamboo」鍛造竹紋飾板，結合64色氣氛燈，質感與層次感同步拉滿。

鎖定運動房車買家

安全配備全面升級至Lexus Safety System+ 3.0，提供更完整的主動防護。新款IS 300h編成與售價同步公布，豪華版189萬元、旗艦版199萬元，F SPORT版214萬元，持續鎖定想要兼顧性能、質感與品牌魅力的運動房車族群。

小改款Lexus IS 300h。（圖／翻攝Lexus網站）

