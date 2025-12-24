《2026台北車展》轉子神話將回歸？Mazda Iconic SP 確定現身
（記者許皓庭／綜合報導）台灣馬自達（Mazda）宣布將參與12月31日盛大開幕的「2026台北新車暨新能源車大展」，以「Smile Every Mile」作為策展的核心主軸。本次展覽最受矚目的焦點，莫過於特別自日本空運來台的轉子概念跑車「Iconic SP Concept」。這款車型不僅展現了轉子引擎在新能源時代的全新定位，搭載具備370匹最大馬力的增程式油電動力系統，更被外界視為未來經典跑車量產方向的重要指標。
這款雙門雙座概念跑車的核心亮點，在於搭載了Mazda引以為傲的招牌雙轉子引擎。在全新的動力架構下，這具1.6升的引擎並不直接驅動輪胎，而是作為發電機為電池組補充電力，與電動馬達共同組成增程式油電系統。這套動力總成不僅能提供強悍的370匹馬力輸出，更呈現出Mazda對新能源超跑「純粹駕馭樂趣」的獨到見解。
在外觀與規格設定上，Iconic SP Concept的車身尺碼為4,180 × 1,850 × 1,150 mm，軸距達2,590 mm，車格設定介於傳奇車款RX-7與現行款MX-5之間。車身設計採用極簡且富有張力的流線線條，並以辨識度極高的上掀式LED頭燈向經典致敬。此外，全車重量控制在1,450公斤左右，搭配優異的馬力重量比，可預期其具備極為靈活且細膩的操控反應。
內裝部分則徹底貫徹「回歸駕駛本質」的理念，座艙僅保留小型資訊介面，旨在減少多餘干擾，讓駕駛者能全神貫注於操控體驗。同時，Mazda也在這款未來作品中展現永續關懷，車內材質大量採用生物纖維等環保材料製作，體現品牌在碳中和願景下的實際行動。
值得關注的是，Mazda設計總監中山雅史曾對外表示，Iconic SP最初的設計初衷即具備量產意圖，這也讓本次台北車展的展出更具話題性。對這款融合轉子基因與新技術的跑車感興趣的民眾，可於車展期間前往Mazda展區。這不僅是一次近距離見證未來設計美學的機會，更能深刻體認轉子引擎如何透過科技轉型，重新定義下一世代的超跑駕馭風格。
