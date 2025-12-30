2026台北車展／預售最低99萬起 台北車展近距離接觸RAV4

記者鍾釗榛／綜合報導

2026年大改款Toyota RAV4。（圖／翻攝TOYOTA）

2026台北新車暨新能源車大展前Toyota丟出震撼彈，全新第六代大改款RAV4搶先公布預售資訊，並確定將在車展現場正式亮相。預售價豪華版104萬元、尊爵版118萬元、尊爵+123萬元、旗艦版131萬元、ADVENTURE 4WD 134萬元、GR SPORT 4WD 140 萬元，扣除汰舊換新補助，最低99萬就能入手。

扣除汰舊換新補助，最低99萬就能入手。（圖／翻攝TOYOTA）

三種風格一次到位

這次大改款最大亮點之一，就是打破過往單一取向，直接端出三種外觀與內裝設定。都會感十足的標準版、強調戶外氣息的ADVENTURE，以及注入運動化血統的GR SPORT，各自對應不同生活型態。從日常通勤、露營探索到熱血操駕，RAV4試圖用完整陣容，讓每位買家都能找到最像自己的那一款。

廣告 廣告

2026年大改款Toyota RAV4 GR Sport。（圖／翻攝TOYOTA）

安全規格再拉高一個檔次

在安全科技上，第六代RAV4首度導入最新TSS 4.0主動安全系統，前方偵測距離與視野同步放大，讓系統能更早介入風險。全速域DRCC、前方橫向來車警示、駕駛疲勞監測等功能一應俱全，全車最高整合46項主被動安全配備，再加上新增底盤透視的環景影像系統，實際用車安心感明顯升級。

第六代RAV4首度導入最新TSS 4.0主動安全系統。（圖／翻攝TOYOTA）

座艙科技感有感提升

科技配備同樣是這次改款重點。全新TOYOTA Connect智能聯網系統，支援手機 App 遠端啟動空調、控制車門與車窗，甚至在發生重大事故時，還會自動通報緊急救援中心。車內升級12.9吋懸浮式主機，整合空調與駕駛輔助設定，並支援無線Apple CarPlay與Android Auto，搭配12.3吋全彩數位儀表，科技氛圍一次到位。

車內升級12.9吋懸浮式主機，整合空調與駕駛輔助設定。（圖／翻攝TOYOTA）

油電系統再進化

動力部分，第五代油電系統正式上線，讓RAV4繳出同級亮眼的24 km/L油耗表現，最大綜效馬力提升至229ps。ADVENTURE與GR SPORT車型更配備E-Four四驅系統，輸出上看239ps，兼顧操控樂趣與節能表現。

2026年大改款Toyota RAV4 Woodland。（圖／翻攝TOYOTA）

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】從外型到動力都很狂 Lexus端出休旅最強王牌

【怎能不愛車】Audi TT「復活計畫」骨子裡竟是一輛保時捷！外觀曝光

【怎能不愛車】起標價25萬台幣！這輛保時捷跑車來頭不小

2026台北車展／Toyota小休旅Urban Cruiser 台北車展登場

