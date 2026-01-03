2026台北車展／1,500輛限定911 保時捷把車展變成美術館

記者鍾釗榛／綜合報導

「2026台北新車暨新能源車大展」熱鬧登場，汎德永業集團台北保時捷中心以全台唯一「Porsche Exclusive Manufaktur Partner」身分參展，展區主打限量車款與高度個人化訂製，宛如把高端訂製工坊直接搬進展場，瞬間成為車迷目光焦點。

2026台北車展保時捷展區。（圖／Porsche提供）

收藏級跑車現身

全場主秀由全球限量1,500輛、身價約1,525萬元的911 Spirit 70擔任主角，復刻70年代精神的Olive Neo車色與經典內裝，散發濃厚情懷。同場還有搭載Manthey套件、身價逼近2,300萬元的911 GT3 RS，性能氣勢直接拉滿。

全場主秀由全球限量1,500輛、911 Spirit 70擔任主角。（圖／Porsche提供）

Paint to Sample上身

展區多款車色令人目不暇給，911 GT3 RS的Gulf Blue、Macan Electric的Ultraviolet、Taycan的Geyser Grey Metallic，各自展現截然不同的性格魅力，搭配專屬輪圈與內裝配置，完整詮釋保時捷「想像得到，就能實現」的客製精神。

911 GT3 RS的Gulf Blue。（圖／Porsche提供）

賽道靈魂不退場

911 Spirit 70搭載3.6升水平對臥引擎與T-Hybrid系統，綜效輸出達541匹馬力；911 GT3 RS則透過Manthey套件強化操控與下壓力；718 Spyder RS以高轉速自然進氣引擎，帶來最純粹的駕馭快感。

五感體驗進駐展場

台北保時捷中心同步把展間規格的五感體驗帶進車展，從視覺陳列、香氛氣味到精緻餐飲，讓賞車不只是看車，更是一場完整的品牌體驗，重新定義豪華車展的感官標準。

