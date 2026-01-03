2026台北車展／27層車漆有多美？ICONIC SP概念車現場親眼看

記者鍾釗榛／綜合報導

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

台灣馬自達以全新品牌精神「Smile Every Mile」參與本屆車展，強調的不只是車怎麼開，而是每一段移動帶來的情緒連結。走進展區，從動線到展品都像一趟旅程，讓賞車這件事本身，也成為駕馭樂趣的一部分。

台灣馬自達以全新品牌精神「Smile Every Mile」參與本屆車展。（圖／Mazda提供）

ICONIC SP空運來台

本次展區最大亮點，莫過於自日本空運來台的MAZDA ICONIC SP概念跑車。這款作品被視為品牌對未來駕馭樣貌的具體想像，不只談新能源，更堅持「好開、想開」的本質，清楚表態電氣化時代也能保有熱血靈魂。

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

設計細節全是情緒

ICONIC SP以緊湊比例與低重心姿態，搭配上掀式頭燈與側掀車門，勾勒出強烈跑車輪廓。專屬「紫羅蘭紅」車色更是焦點，歷經多達27層塗裝工序，在不同光線下呈現深邃層次，把MAZDA的匠塗美學直接拉滿。

上掀式頭燈與側掀車門，勾勒出強烈跑車輪廓。（圖／記者鍾釗榛攝影）

座艙為操控而生

內裝設計回歸「駕駛中心軸」，從座椅、視野到儀表角度都圍繞駕駛配置，下傾式介面減少反光干擾，營造高度專注的駕駛氛圍，讓人一坐進去就只想握上方向盤。

370匹馬力也顧永續

動力部分採用雙轉子增程電動系統，由轉子引擎發電、電動馬達驅動後輪，最大輸出達370匹馬力，同時實現50：50車重分配。更重要的是，系統未來可對應氫能與生質燃料，搭配環保內裝材質，展現MAZDA對永續與駕馭並行的堅持。

MAZDA ICONIC SP概念跑車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

