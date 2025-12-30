2026台北車展／Honda PRELUDE回來了 次世代混動跑車現身

記者鍾釗榛／綜合報導

Honda於2026台北車展以「DREAM MORE」為主題登場，延續「The Power of Dreams」品牌核心，展現品牌在新能源與未來移動上的企圖心。從交通事故零死亡到2050年碳中和，Honda希望以科技與工程實力，重新定義人與移動工具之間的關係。

Honda PRELUDE混動跑車。（圖／記者鍾釗榛攝）

次世代跑車首度亮相

展區最大亮點，莫過於全新世代PRELUDE首度在台曝光。這款被定位為「次世代混合動力專屬跑車」的新作，主打兼顧舒適駕馭與情感悸動，不再只是純粹性能取向，而是讓人願意每天開、又能隨時熱血的全新跑車樣貌。

Honda PRELUDE被定位為「次世代混合動力專屬跑車」。（圖／記者鍾釗榛攝）

UNLIMITED GLIDE設計

PRELUDE以「UNLIMITED GLIDE」為設計主軸，車身比例低扁寬闊，線條如滑翔機般流暢，帶來穩定又具張力的視覺感受。低重心車體與開闊視野設定，不只強化跑格，也兼顧實用與日常使用彈性。

車身比例低扁寬闊，線條如滑翔機般流暢。（圖／記者鍾釗榛攝）

Type R靈魂注入

動力系統採用e:HEV電驅雙動能架構，並融合Civic Type R的底盤結構，將極致操控DNA轉化為更適合日常的設定。線性轉向、精準過彎與零遲滯循跡反應，加上Honda S+ Shift模擬階段式換檔節奏，讓混合動力依舊保有駕駛樂趣。

GT調校取向

針對長途與高速巡航需求，PRELUDE進行專屬GT調校，即使路面顛簸仍能維持穩定舒適。剛柔並濟的車體設定，讓它在城市通勤與高速行駛間自由切換，詮釋Honda對「優雅跑車」的全新理解。

