2026台北車展／HYUNDAI 移動新藍圖 Palisade車展主秀現身

記者鍾釗榛／綜合報導

現代汽車Palisade Calligraphy豪華休旅。（圖／記者鍾釗榛攝）

2026台北新車暨新能源車大展將在跨年檔期於台北世貿登場，HYUNDAI率先預告以「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」為展區主軸，透過新能源與高端產品線，展現品牌在未來移動領域的企圖心。

HYUNDAI率先預告以「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」為展區主軸。（圖／記者鍾釗榛攝）

Palisade Calligraphy現身

展場主秀之一Palisade Calligraphy以豪華取向溝通，座艙導入由雙12.3吋螢幕組成的曲面顯示系統，營造科技感十足的駕駛氛圍。懸浮式中央扶手整合無線充電、杯架與USB-C插孔，日常使用的便利性一次到位。

座艙導入由雙12.3吋螢幕組成的曲面顯示系統。（圖／翻攝HYUNDAI網站）

三排九人座設定

前座具備通風、加熱與電動調整功能，第二排獨立座椅同樣支援電動調整，強調頭等艙般的乘坐體驗。身為九人座設定的大型SUV，第三排不僅空間完整，座椅也具備電動調整機能，徹底擺脫「只能應急」的印象。

第二排獨立座椅同樣支援電動調整，強調頭等艙般的乘坐體驗。（圖／翻攝HYUNDAI網站）

油電混合加持

動力部分，Palisade Calligraphy搭載2.5升Turbo Hybrid油電複合系統，結合渦輪增壓引擎與54kW電動馬達，綜效輸出達334匹馬力、46.9公斤米扭力。在保有接近電車的順暢駕馭感同時，總續航里程上看1,015公里，長途移動更從容。

現代汽車Palisade Calligraphy豪華休旅。（圖／三立新聞網）

