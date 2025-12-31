2026台北車展／Jimny變身玩具！SUZUKI聯手TOMICA超吸睛

記者鍾釗榛／綜合報導

「2026 台北新車暨新能源車特展」中，SUZUKI展區出現一輛讓人會心一笑的特別主角。為慶祝TOMICA迎來55週年，SUZUKI與TOMICA攜手打造「Suzuki Jimny TOMICA 55th Anniversary Ver.」，以冒險與興奮為設計核心，讓經典越野小車搖身一變，成為展場最吸睛的彩蛋之一。

SUZUKI與TOMICA聯手打造55周年紀念車。（圖／記者鍾釗榛攝）

越野靈魂全開

這輛紀念版Jimny車身大量運用飛濺泥巴圖樣，彷彿剛從荒野征戰歸來，生動呈現Jimny一貫引以為傲的越野實力與不受拘束的冒險精神。視覺上既狂野又童趣，讓人一眼就聯想到翻山越嶺、直闖自然的熱血畫面。

這輛紀念版Jimny車身大量運用飛濺泥巴圖樣。（圖／記者鍾釗榛攝）

撞色輪胎細節

仔細一看，輪胎前後採用不同配色，刻意營造出奔向戶外、躍入自然的動態感受。設計中同時巧妙融入SUZUKI的S字樣與TOMICA 55週年紀念Logo，從車身到細節都藏著巧思，讓這輛Jimny不只是展示車，更像一件會說故事的移動藝術品。

輪胎前後採用不同配色，刻意營造出奔向戶外、躍入自然的動態感受。（圖／記者鍾釗榛攝）

模型同步登場

在實車前方，SUZUKI也同步展出等比例縮小的TOMICA「Suzuki Jimny TOMICA 55th Anniversary Ver.」模型車，形成實車與模型同台的有趣畫面。無論是熱愛汽車的玩家，還是單純被吸引目光的小朋友，都能在這裡感受到「日常裡的不平凡冒險」，也讓Jimny的魅力跨越世代。

縮小的TOMICA「Suzuki Jimny TOMICA 55th Anniversary Ver.」模型車。（圖／記者鍾釗榛攝）

SUZUKI與TOMICA聯手打造55周年紀念車。（圖／三立新聞網）

