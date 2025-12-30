2026台北車展／Lexus未來電動藍圖 LF-ZC概念車現身

記者鍾釗榛／綜合報導

在2026台北新車暨新能源車大展上，Lexus端出極具象徵意義的LF-ZC電動概念車，車名取自「Lexus Future Zero-emission Catalyst」，直白點出品牌邁向零污染未來的核心任務。這不只是一輛概念車，更像是Lexus對下一個世代電動化的方向宣言。

車名取自「Lexus Future Zero-emission Catalyst」。（圖／翻攝Lexus網站）

低風阻的跑格身形

LF-ZC採用低扁流暢的車身比例，線條銳利卻不張揚，風阻係數僅0.2Cd，兼顧視覺張力與空氣力學效率。設計團隊以竹子快速生長、可循環利用的特性為靈感，導入Bamboo CMF設計語彙，讓性能與永續不再是對立選項。

風阻係數僅0.2Cd。（圖／翻攝Lexus網站）

未來感座艙全面進化

車身尺碼為4,750×1,880×1,390mm，軸距達2,890mm，座艙則是另一個亮點。LF-ZC強調以人為本的AI智慧互動，可依駕駛習慣與行車情境即時調整車輛設定，透過自然語言對話提供導航與路況建議，讓車不只是交通工具，而是能理解駕駛的夥伴。

LF-ZC強調以人為本的AI智慧互動。（圖／翻攝Lexus網站）

千公里續航的野心

雖然官方尚未公布明確動力數據，但內部目標已相當驚人，主打20分鐘內完成充電、滿電續航上看1,000公里，展現Lexus對電動科技突破的企圖心。這樣的規格，也讓人對未來量產版充滿想像。

主打20分鐘內完成充電、滿電續航上看1,000公里。（圖／翻攝Lexus網站）

最快2027年走入現實

消息指出，LF-ZC預計最快2027年才會量產。即便距離上市仍有時間，但透過這次在台北車展的亮相，Lexus已提前讓市場看見其純電未來的樣貌與決心。

Lexus LF-ZC電動概念車。（圖／翻攝Lexus網站）

