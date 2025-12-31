2026台北車展／PEUGEOT 208回來了！預告2026台灣上市

記者鍾釗榛／綜合報導

「2026 台北新車暨新能源車大展」於台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合旗下 PEUGEOT搶先端出208亮相，宣告品牌即將重返都會掀背級距。這不只是單一車款曝光，更象徵PEUGEOT將補齊台灣主流乘用車產品線的重要拼圖。

PEUGEOT 208預告導入台灣。（圖／記者鍾釗榛攝）

208將於2026導入

早在2025年7月底，PEUGEOT全球CEO Alain Favey訪台期間便親自承諾，208 將於2026年正式導入台灣市場。此次車展提前曝光，也被視為新世代掀背車回歸的前哨戰，替品牌在年輕與都會市場重新暖身。

PEUGEOT指標車款208掀背車。（圖／記者鍾釗榛攝）

法式設計上身

PEUGEOT 208承襲最新獅王家族設計語彙，車身比例緊湊俐落，線條簡潔卻充滿張力，完美詮釋法式都會掀背的時尚態度。小巧身形不只好停、好開，也更符合城市生活節奏。

車身比例緊湊俐落，線條簡潔卻充滿張力。（圖／記者鍾釗榛攝）

科技感成為主戰力

座艙導入PEUGEOT i-Cockpit直覺駕駛介面，搭配全球首創裸視3D技術的3D QUARTZ立體投影抬頭顯示儀錶，讓行車資訊更立體、操作更直覺。PEUGEOT 也藉此重新定義掀背車的科技與駕馭樂趣，精準對焦年輕世代需求。

