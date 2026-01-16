2026台北酒展 金馬奔騰1/23台北世貿精緻登場

（記者卓羽榛臺北報導）「2026 台北國際精緻酒展（冬季）」將於1月23日至26日台北世貿盛大登場，集結全球頂級酒款與話題新品，為歲末年節揭開一場專屬品味人士的微醺盛會。本屆酒展網羅威士忌、日本酒、葡萄酒、啤酒等多元酒類，從經典知名酒莊、國際得獎酒款，到創新包裝與跨界聯名作品一次呈現，並呼應農曆新年送禮需求，精選多款節慶限定與收藏級酒品，邀請消費者與業界一同探索酒文化的深度與潮流趨勢。



噶瑪蘭3款威士忌禮盒氣勢登場

迎接馬年新春，酒展特別精選多款寓意吉祥、兼具收藏與送禮價值的馬年限定酒款禮盒，從視覺設計到酒液內涵皆充滿年節祝福。「日造酒妝」以「立馬暴富」、「龍馬有春」為主題，將奔馬意象結合精緻與琉光分酒杯，再以古風仕女身騎白馬，神韻優雅，寓意財源隨馬而來，打造高CP值的年節送禮首選。



「噶瑪蘭威士忌」則推出三款象徵金馬奔騰的單一麥芽威士忌禮盒，囊括「噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」及「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，口感圓潤醇厚、香味濃郁豐富、呈現出獨特層疊的豐富香氣與風味，實力展現台灣威士忌的國際級工藝。



梅酒品牌同樣不容小覷，梅侍「馬到成功」禮盒囊括 ISC國際烈酒競賽 得獎茶梅酒。而崎酩「紀州繪卷」馬年紀念酒則以優質、適度成熟的紀州南高梅釀造，醇厚的香氣源自於梅子的天然成分，絕無添加任何人工香料。無論企業贈禮或年節走春，皆能以一盒好酒，傳遞馬年開運、富貴與成功的美好祝願！



藝術與威士忌的碰撞 聯名酒款成關鍵戰場

收藏與話題兼具，跨界聯名酒款引領酒展潮流

在當前消費文化中，跨界聯名與合作已經不再只是行銷噱頭，而是品牌拓展話題性與觸及新族群的重要策略。近來各大品牌透過聯名款、跨界合作成功吸引話題與社群關注，如生活與飲食品牌合作推出限量商品，短時間就創造大量媒體曝光與討論熱潮，證明當品牌跨越既有框架結盟時，能迅速擴大品牌印象與粉絲基礎。

例如 SPEY (詩貝) 與 Picasso (畢加索) 靈感系列合作推出的「夢 2013單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「奧莉維亞1996 單一麥芽蘇格蘭威士忌」，透過藝術靈感與高年份陳釀工藝交織出的香氣層次，不僅是酒款本身的收藏價值，更象徵藝術與威士忌文化的碰撞；而「坦杜」馬年原酒則邀請國際精品御用藝術家鄒駿昇重新演繹經典《八駿圖》，以視覺與味覺雙重藝術語彙呈現威士忌風味，使酒款在味覺之外也成為具有文化與美學象徵的收藏品。



袋裝清酒、瓶裝調酒在酒展 露營旅行、下班小酌都適合！

除了過年應景禮盒，為因應消費型態轉變與年輕族群崛起，本屆酒展特別聚焦「創新包裝格式酒款」，打破傳統酒瓶框架，讓飲酒場景與氣氛更加自由多元。「福白選酒」推出「鄉GO POCKET」野遊包與「GO PIN BOTTLE」旅飲瓶系列，以袋裝與牛奶瓶設計顛覆清酒厚重印象，輕巧便攜、即開即飲，無論登山露營、旅行飛行或日常小酌，都能隨時享受清酒風味。其中，GO PIN BOTTLE從外觀挑戰過往清酒沈重生硬的既定印象，此系列也是日本為之風潮的modern sake，乾淨俐落又帶有舒適宜人的酸度與香氣。

而「常試調酒」則以瓶裝雞尾酒形式，將台灣茶、花、果元素融入調酒創作，讓消費者不受場地限制，把專業調酒帶進生活。創新包裝不僅提升便利性，也讓酒款更貼近現代生活節奏，成為市場上備受矚目的新趨勢。



國際金牌與稀有水楢與櫻花木桶加持 跨國釀造的島嶼之作

沖繩Sakhrani Distillery櫻弐威士忌首度登台北酒展

本屆酒展匯聚多款國際賽事肯定的冠軍與得獎酒款，讓消費者不必遠赴海外，即可一次品味世界級水準。台灣品牌「梅侍」於 2025 年 IWSC國際競賽中勇奪雙金殊榮，其純釀香米梅酒與香米清酒皆以花蓮玉里香米製作出的100%純釀香米清酒，香氣清雅芳香，甘甜清新口感，利口風味並帶有鮮米甜的尾韻。

同樣備受矚目的還有「日造酒妝」，使終堅持「以最好的果，釀最好的酒」，菁選在地梅果，經北緯23.5度陽光日照曬製，再揉合百年釀造工藝與現代創新技術，成就獨有的梅果香氣，釀出風格獨具的梅酒。旗下金賞梅酒系列自2019年起，連續六年於國際賽事大放異彩，榮獲 ITQI、Monde Selection、A.A. Clean Label 等超過 12 面獎牌，彰顯台灣果釀的世界級實力。

此外，首度在台北酒展亮相的「Sakhrani Distillery櫻弐威士忌」，更以沖繩山原世界遺產純水與稀有水楢、櫻花木桶熟成，於 2025 年美國烈酒評鑑中斬獲2金1銀牌肯定，47% 酒精濃度下展現檀木與花香的平衡層次，成為本屆酒展最受矚目的得獎新星之一。



喝懂酒，更懂品酒 台北酒展專業課程與互動體驗登場

除了豐富酒款展示與精緻禮盒，本屆酒展還安排多場專業品酒與互動活動，讓參觀者不只是「喝懂酒」，更能「懂得喝」。包括【大師級品酒教室】邀請專業講師帶領，從酒色、香氣、風味到背後故事，解密每一款美酒的細膩奧秘；

【春の祭り 日本酒導覽】則帶你深入日本酒世界，由日本酒達人張鴻亮領軍，專人解說各式日本酒風味與歷史傳承，讓你體驗全台獨家的高品質日本酒專區。此外，1 月 26 日限定開課的 【SSI 清酒初級認證課程】，同樣邀請世界冠軍級講師張鴻亮老師，親授最完整的清酒入門專業課程。課程包含品飲實作與證照考試，高效掌握清酒基礎知識與品鑑技能，是清酒愛好者與餐飲專業人士不可錯過的學習機會，報名詳情請洽官網查詢。

