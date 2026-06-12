2026台北電影節公布頒獎嘉賓 苗可麗接下主持棒

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記者周毓洵／臺北報導

2026第28屆台北電影獎頒獎典禮將於7月11日登場，主辦單位今（12）日公布主持人及首波6組頒獎嘉賓名單。其中，演員苗可麗首度接下台北電影節頒獎典禮主持重任，搭配橫跨不同世代與領域的豪華頒獎陣容，為典禮提前掀起話題。

首次擔任台北電影獎主持人的苗可麗坦言，接獲邀請時內心充滿恐懼與不可置信，但在歷經一番掙扎後，選擇接受挑戰。她表示，這一年期許自己學會臣服與接受，凡是來到身邊的機會都懷抱感恩並全力以赴，因此決定勇敢接下主持棒。她也形容這項任務是人生劇本中的重要篇章，相信自己能夠好好演繹。

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為迎接這場重要典禮，苗可麗透露已回顧歷屆台北電影節頒獎典禮，並觀摩眾多優秀主持人的風格，希望不辜負主辦單位的期待。她指出，最大的挑戰在於獨自撐起整場典禮，不僅要熟悉入圍作品與入圍者，更要思考如何在緊張刺激的頒獎過程中，營造輕鬆愉快的現場氛圍。至於典禮亮點，她則賣關子表示：「我的出現就算沒讓人跌破眼鏡，至少也足以讓人感到新鮮了吧！」

除了主持人備受關注，今年首波公布的6組頒獎嘉賓同樣星光熠熠。影展大使曾敬驊將攜手《大濛》演員方郁婷，頒發最佳聲音設計與最佳新演員；以《死亡賭局》入圍最佳男主角的洪瑜鴻（春風），則將與去年北影帝萬洛・隆甘迦共同頒發最佳女主角；以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉與億萬監製Vivian徐若瑄則將共同揭曉最佳劇情長片大獎。

最佳美術設計與最佳動畫片將由林予晞與小薰（黃瀞怡）聯袂登台；以電影《左撇子女孩》攜手闖蕩大銀幕的螢幕情侶蔡淑臻與黃鐙輝，則頒發最佳視覺效果與最佳男配角獎；延續《陽光女子合唱團》中默契，安心亞與入圍最佳女配角的孫淑媚將共同揭曉最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。

苗可麗首度接下2026台北電影節頒獎典禮主持棒，坦言既緊張又期待。（台北電影節提供）

翁倩玉（如圖）將與Vivian徐若瑄共同揭曉最佳劇情長片。（台北電影節提供）

方郁婷（如圖）將攜手曾敬驊頒發最佳聲音設計及最佳新演員獎項。（台北電影節提供）