2026台北電影節雙競賽徵件開跑 2月6日至3月13日報名收件

第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日舉行，即日起至3月13日報名收件。（台北電影節提供）

2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月11日舉行，招牌雙競賽「台北電影獎」與「國際新導演競賽」將自2月6日起開放徵件，並於3月13日截止收件；會外賽「台灣電影行銷創意獎」則將於2月6日起徵件，3月20日截止。

隨著影視創作型態與產業環境持續演進，本屆「台北電影獎」競賽制度同步進行多項修訂。在獎項規劃上，今年新設「最佳原創電影歌曲」獎，表彰專為電影量身打造、且實際運用於影片中的原創歌曲作品；同時，原「最佳配樂」獎調整為「最佳原創電影音樂」，進一步突顯電影音樂創作的原創精神。

競賽資格方面，影片參賽認定標準由「完成時間」改以「台灣公開放映時間」為依據，報名作品須未於2025年3月14日前在台灣公開放映，且不得曾以任何版本報名過。動畫片則新增資格定義，限定須以逐格或逐幀方式拍攝與製作完成之作品，以區隔不同動畫創作形式。

「最佳新演員」獎項則進一步補充相關條件，規定報名者未曾擔任過劇情長片主角或配角、未曾以劇情長片演出報名過台北電影獎最佳新演員獎項，亦未曾以短片演出入圍或獲得台北電影獎演員類獎項。

聚焦新銳電影創作者的「國際新導演競賽」，長期關注國際新導演首部及第二部劇情長片的創作能量與發展潛力。該競賽每年自全球數百部作品中遴選10部入選影片，角逐獎金1萬美元的「最佳影片」與獎金5千美元的「評審團特別獎」，並設有「觀眾票選獎」及「台灣導演協會推薦獎」，鼓勵全球新銳導演踴躍投件，展現多元而具前瞻性的創作視角。

台灣唯一專為電影行銷人員設立的「台灣電影行銷獎」，自今年起更名為「台灣電影行銷創意獎」，更聚焦於電影行銷內容與形式的創意發展。歷年最佳電影行銷獎得主包括《乒乓男孩》、《粽邪3：鬼門開》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《咒》、《刻在你心底的名字》等。期盼今年透過獎項持續激發電影行銷創意能量，為台灣電影產業注入更多動能。

2026第28屆台北電影節影展將於6月26日至7月11日舉辦，頒獎典禮於7月11日中山堂舉行。台北電影獎及會外賽入圍名單將於5月15日公布，國際新導演競賽入圍名單將於5月中上旬公布。

