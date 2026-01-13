2026台北電玩展「亞太遊戲高峰會」推兩大舞台，聚焦遊戲開發經營、生成式AI議題

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館盛大舉行，其中商務區與同期舉辦的亞太遊戲高峰會（Asia Pacific Game Summit，APGS），擴大規模並首度移師1樓I區舉辦，APGS本次重磅推出「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台，聚焦遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式AI、趨勢科技共6大熱門議題，並邀請全球遊戲相關產業鏈的菁英講師登台。

2026亞太遊戲高峰會將有大師級講者連番登場（來源：TGS官方提供）

商務區亦首度全面公開參展陣容，包括本土上市櫃公司在內，共有16個國家地區、逾百家業者參展，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、發行代理、金流服務、在地化服務、行銷推廣、美術動畫設計、IP授權、音效製作、AI應用等，還有捷克投資局、泰國遊戲協會組織領軍參展，將從亞太地區出發、輻射全球遊戲產業合作契機，兩場活動都已開放報名，為業界人士打造關鍵產業洞察及商務餘夥伴絕對不能錯過，能夠充實自己並與全球商務人士交流的絕佳機會。

2026台北國際電玩展_商務區平面圖（來源：TGS官方提供）

遊戲IP永續經營機密大公開 大廠AI科技助力遊戲開發飛躍

APGS的「MAIN STAGE」邀請多位遊戲業界巨擘，包括GRAVITY的COO・Chairman of the Board北村 佳紀，將以人氣作品《仙境傳說》系列出發，分享推動IP多元拓展，並藉此在多樣化的遊戲類型和市場中發展；而SQUARE ENIX的總監八木 正人則會揭露如何將2000年問世的經典作品《勇者鬥惡龍VII》進行「Reimagined」，帶來全新的風貌，讓更多新玩家產生興趣、經典永存；SQUARE ENIX的資深經理＆製作人鈴木 裕人亦以《歧路旅人0》為例，分享如何將原本為智慧型手機打造的《歧路旅人：大陸的霸者》重新構築為家用主機版本，並達成作為主機遊戲所應具備的品質水準。

此外，遊戲業界的指標性人物yosp Inc的CEO吉田 修平與日本遊戲媒體IGN JAPAN的執行製作人Daniel Robson，將與本土知名獨立遊戲開發團隊拾曉遊戲的共同創辦人黃姵瑜，從獨立遊戲趨勢及開發經驗談開始，揭開一個獨立遊戲從0開始的心路歷程，包括早期開發該注意哪些、小團隊怎麼決策、作品如何成功並獲得平台青睞等，不藏私全部一次大公開，透過成功團隊的分享，為遊戲開發者最深入淺出的引導。MAIN STAGE亦有Fahrenheit 213 Inc.、Lizard Smoothie、Red Meat Games、Smilegate、數數信息科技、TOEI ANIMATION、Xsolla、Unity中國、泥巴娛樂等業界講者，議程精彩、內容可期！

而AI科技蓬勃發展，也改變遊戲開發樣貌，在「AI STAGE」中，台灣亞馬遜網路服務有限公司的生成式AI資深商務推廣經理楊書維，將分享如何透過生成式AI技術，提供端到端的完整解決方案，協助遊戲業者加速創新、降低成本、提升玩家體驗；NVIDIA的亞太產品經理葉憲樺，則會展示神經渲染技術的最新應用，包括AI強化的多畫格生成技術DLSS 4、讓經典遊戲重獲新生的NVIDIA RTX Remix等，透過最新硬體結合專屬的圖形處理技術與AI支援工具，為創意工作流程帶來更順暢的體驗。AI STAGE同步亦有AssetHub、HatsuMuv、Kapnetix、絕好聲創、精誠資訊、網創資訊、優必達等產業講者及國際新創團隊參與；更多精彩議程將陸續公開，APGS已開放聽眾免費報名，提醒業界人士把握機會，以免向隅。

建構亞太商務樞紐 全產業鏈匯聚開創國際合作新動能

正如火如荼進行商務參觀登錄的TGS商務區，是亞太地區今年開春第一檔商務媒合盛會，參展商列表今首度公開，除了多家全球知名遊戲業者熱情參與，捷克投資局也將率領捷克廠商組成「捷克國家館」來台交流，同時泰國遊戲協會與gamescom asia也攜手多家泰國獨立遊戲開發商首次參展，多元的參展陣容與來自世界各地的商務參觀人士，藉由彼此交流便能讓商機從亞洲開跑、擴散至全球，提醒遊戲產業夥伴儘早完成商務參觀登錄，可立即透過線上媒合系統安排會議與交流，搶先掌握商機。

亞太遊戲高峰會2026年度大會

2026台北國際電玩展

【商務區】

（產業人士預先登錄免費 / 現場500元）

【玩家區】

－

