2026台北電玩展一日特攻！首次試玩大作別錯過、順便拿免費好禮！

2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show 2026）終於要來啦！今年展期從 1 月 29 日至到 2 月 1 日，地點一樣在南港展覽館 1 館。如果你是上班族或學生，真的只能擠出「一天」來現場，這篇攻略就是你的救命稻草。玩爆首次帶來試玩版的新作！還能順便拿免費周邊拿到手軟！

2026 台北電玩展必玩大作！（圖源：台灣光榮特庫摩／萬代南夢宮／Capcom 編輯合成）

🔥 硬派玩家目標：玩到話題新作

對於核心玩家來說，新遊戲最重要！今年許多 2 、3 月即將發售發遊戲、甚至是亞洲首次公開的試玩版，就在台北電玩展登場！想要搶先體驗的玩家千萬別錯過，甚至還能順路拿個免費小禮物。

基本上試玩攤位都有「拿贈品、小禮物」，記得別錯過，更多可以查看： 2026台北電玩展打卡攻略！各家攤位免費周邊、試玩贈品一次整理

1. 任天堂 Nintendo— 規模擴大 1.4 倍！！！

今年任天堂攤位比去年還大，現場還有「超級瑪利歐兄弟 40 週年歷史牆」「會場限定相框 拍照區」等。瑪利歐、路易吉、碧姬、耀西與皮卡丘也會在攤位中舉行的見面會登場，每天都會輪換不同的角色。

雖然任天堂提供的都是已發售遊戲的試玩，但對於還沒有入手、還在觀望 Switch 2 的玩家來說，這是一個很好的體驗機會，因為現場有提供 2 代主機不同方案的限定特惠價方案。

但最讓人驚喜的是，假如你是選 2 月 1 日才去，那任天堂將會在攤位上進行特別的舞台活動。

2. 傑仕登 Justdan & CAPCOM — 動作迷的聖地

必玩重點 ： 《惡靈古堡 9：安魂曲》（Resident Evil Requiem） ：9 代終於來了！PS 攤位太多人的畫，也可以考慮這裡試玩，有提供 Switch 2 和 PC 版。 《魔物獵人物語 3：命運雙龍》 ：喜歡 JRPG 的獵人別錯過，將在 3 月 13 日發售，有 Switch 2 和 PS5 版可選試玩。 《人機迷網》（Pragmata） ：PC 跑不動的，可以來現場用 PS5 試玩！將在 4 月 24 日發售。 《鬼武者 Way of the Sword》： 睽違多年的系列新作，將在 2026 年內發售。 《流星洛克人 完美合集》： 洛克人粉絲必玩，將在 3 月 27 日發售。 《超級槍彈辯駁 2×2》： 《超級槍彈辯駁 2 再會了絕望學園》強化版，預計 2026 年內發售。



3. PlayStation by Acer Gaming — 索尼粉必去

必玩重點 ： 《七大罪：Origin》 ： 首度以支援繁體中文公開試玩版，將在 2026 年 3 月推出。 《人中之龍 極 3 / 人中之龍 3 外傳 Dark Ties》： 3 代強化版，將在 2 月 12 日發售。 《羊蹄山戰鬼》： 雖然已經發售一段時間，但在試玩就送實體的「專屬御守」！這個絕對會被搶光，可列為優先目標。 《惡靈古堡9安魂曲》 ： 台灣首度開放試玩，將在 2 月 27 日發售。 《仁王3》： 該攤位也會有！但在光榮特庫摩攤位玩的話，達成條件有特別小禮物！ 《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》： 經典 JRPG 重製版，將在 2 月 6 日發售。

順便拿贈品 ： 必拿周邊 ：試玩《羊蹄山戰鬼》就送「專屬御守」！這個絕對會被搶光，這個可以列為優先目標。 抽獎 ：現場有 PS5 Pro 主機等抽獎活動。



4. 臺灣光榮特庫摩 — 無雙與恐怖

必玩重點 ： 《仁王3》 ：黑暗戰國動作 RPG 新作，將在 2 月 6 日發售。 《零 ～紅蝶～ REMAKE》 ：經典恐怖重製，將在 3 月 12 日發售。 《真・三國無雙2 with 猛將傳 remastered》 ：經典無雙遊戲重製，2026 年內發售。

順便拿贈品 ： 必拿周邊 ：《仁王3》大量贈品 抽獎 ：除了試玩直接拿贈品外，還可以挑戰更難度拿「紀念卡」和「試煉達成之帽」等周邊。 輕鬆拿： 《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》也都有簡單拿鑰匙圈等贈品。可以搭配試玩一起看。



5. 萬代南夢宮娛樂— 我的英雄學院別錯過

必玩重點 ： 《我的英雄學院 無盡正義》 ：剛看完動畫結局，新對戰遊戲必玩，將在 2 月 6 日發售。 《艾爾登法環 褪色者版》 ：Switch 2 版，想在掌機上體驗的玩家，將在 2026 年內發售。

順便拿贈品 ： 必拿目標 ：《太鼓之達人》限量單肩包。 攻略 ：去領集章券，體驗 3 款遊戲就能換！（推薦去玩《我的英雄學院 無盡正義》或《噬血代碼 II》湊數）。 輕鬆拿 ：只要追蹤社群或填問卷，就先送一個《太鼓之達人》環保袋。同一攤位上也有進行試玩挑戰、合影的活動，可以和是玩遊戲一起進行，不浪費時間。



6. 手遊話題新作也能玩到！