2026台北電玩展任天堂、萬代都參戰！廠商陣容一次看，周邊商品同步公開

2026 台北電玩展（Taipei Game Show、TGS）將於 2026 年 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館 1 樓與 4 樓登場，今（23）日官方曝光首波參展陣容，包含任天堂、傑仕登、萬代南夢宮等大廠皆會展出最新大作與遊戲，除此之外，周邊商品也同步公開，服飾包包帽子與小周邊等一應俱全又實用，相當值得購入。

一年一度的台北電玩展又要來啦（圖源：台北市電腦公會）

2026 台北電玩展今日公開首波參展陣容，包含：日系遊戲大廠任天堂、發行代理商傑仕登、台灣萬代南夢宮娛樂、雲豹娛樂、Game Source Entertainment（GSE）、Cygames、臺灣光榮特庫摩及來自韓國的格雷維蒂互動、STUDIOBSIDE、ANIPLEX 等，將在 4 樓的玩家區登場。

廣告 廣告

2026 台北電玩展參展廠商曝光（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

2026 台北電玩展部分參展遊戲（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

每年電玩展不可少的就是邀請各國遊戲製作人來台參與盛會，今年的亞太遊戲高峰會主舞台將會有包括 yosp Inc 的 CEO 吉田修平、GRAVITY 的 COO 暨 Chairman of the Board 北村佳紀、Fahrenheit 213 Inc 的 CEO 塩川洋介、Lizard Smoothie 的 CEO 沈殷烨、SQUARE ENIX 的資深經理＆製作人鈴木裕人與總監八木正人，為聽眾揭開遊戲產業背後秘辛與最新趨勢。

在獨立遊戲專區方面，官方公布這次的台北電玩展有史上最大規模，超過 190 組獨立遊戲開發及發行商參與，並會展出 250 款以上獨立遊戲，並會有 PlayStation 獨家贊助的「Indie Game Awards 2026」共 51 國 515 款遊戲參賽，規模同樣創新高，預計 1 月 28 日舉辦頒獎典禮。

2026 台北電玩展的獨立遊戲專區也破新紀錄（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

還有獨立遊戲獎（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

這次官方也同步會在 Steam 舉辦台北電玩展特賣會，共計 100 家廠商、250 款遊戲參與，期間的專屬折扣優惠最低 1 折起，有喜歡的作品不妨趁這時下手。

Steam 也會有 2026 台北電玩展特賣會（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

此外，官方也公布了最新的「電丸大調查」，總問卷數 1341 人中，男性佔比 79%、女性 21%，主要遊玩平台以移動裝置 44% 最多，PC、主機與掌機則是各佔 33%、12%、11%。而雖然 FB 看似沒落，Threads 崛起，但在調查的玩家中，仍有近六成最愛用 FB、IG 則佔 26%，X 與 Threads 則各佔 8%、6%，令人意外。

而根據調查，這些玩家仍然最愛一次性的買斷遊戲，超過 50% 玩家月花費小於 1000 元，會花到 5000 元以上的僅占 5%，53% 玩家每週遊玩時間則是超過 3 小時以上。

電丸大調查結果（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

電丸大調查結果（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

電丸大調查結果（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

電丸大調查結果（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

2026 台北電玩展早鳥票從 12 月 19 日起已經開售，價格為 150 元，與 AKB48 TTP 聯名票則是 650 元，數量有限售完為止。而在 12 月 29 日到開展前則是單人票 200 元、周邊票 350 元（可任選 200 元以下 TGS 周邊一個）、二日套票 990 元（包含 TGS 六色水洗帽 / 斜背包 / 電競滑鼠墊擇一，並有官方商店購物 8 折優惠）。與去年相同，12 歲以下兒童及設籍臺北市南港區居民可免費入場，並且 1 月 29 日至 2 月 1 日憑 TGS 有價票券可以至 LaLaport 南港店兌換 100 元折價券。

2026 台北電玩展票價參考（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

2026 台北電玩展這次有 AKB 合作套票（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

目前 Game Star 遊戲之星票選也邁入最終倒數，到 12 月 31 日 14:00 止 123 款作品激烈競爭，投票完成有機會獲得門票、PS5、Nintendo Switch 2、周邊、遊戲片等，不投白不投啊！

2026 台北電玩展遊戲之星票選最後倒數（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

最後則是 2026 TGS 的全新周邊正式亮相，包含防風外套、水洗連帽外套、大學T、軍風掛繩、金屬風托特包、隨身小掛包、滑鼠墊、雙面小夜燈等，詳細可參考以下照片。

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

（圖源：Yahoo奇摩遊戲編輯 拍攝）

2026台北國際電玩展

【商務區】

時間：1 月 29 日 (四) 至 1 月 30 日 (五) 10:00-17:00

地點：南港展覽館 1 館 1 樓 I 區

商務參觀預先登錄：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2b

（產業人士預先登錄免費 / 現場500元）

【玩家區】

時間：1 月 29 日 (四) 至 2 月 1 日 (日) 09:00-17:00

地點：南港展覽館 1 館 4 樓

票種資訊：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2c

亞太遊戲高峰會2026年度大會