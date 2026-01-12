2026台北電玩展懶人包：活動時間&門票資訊、平面圖、重點活動一篇看完

由台北市電腦公會主辦的2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS），B2C 玩家區將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館的1樓與4樓同步開展，Yahoo 奇摩遊戲編輯整理了懶人包，內容涵蓋會展覽地點、購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TGS 之旅更加順暢！

（圖源：台北市電腦公會）

活動時間：2025/1/29（四）～2025/2/1（日）每日 09:00～17:00

活動地點：南港展覽館1館4樓（台北市南港區經貿二路1號）

主辦單位：台北市電腦商業同業公會

預購早鳥票－新台幣 150 元

內容：單日票 1 張

預購時間：2025/12/19～2025/12/28

限量：5,000

購物橘子平台預購聯名票－新台幣 650 元

內容：單日票1張(KKTIX電子票)+AKB48 TTP獨家限定特典組 乙份 (含指定親遞藝人款式徽章、一卡通、紀念雷射票卡各1)+ 紀念親遞會指定場參加資格1份

預購時間：2025/12/19～2026/01/7

限量：2,400

（圖源：台北市電腦公會）

預購單人票－新台幣 200 元

內容：單日票 1 張

預購時間：2025/12/29～2026/01/28

預購周邊套票－新台幣 350 元

內容：單日票 1 張 + TGS周邊商品任選乙樣（新台幣 200 元以下）

預購時間：2025/12/29～2026/01/28

限量：各通路1,000

預購二日玩家套票－新台幣 990 元

內容：單日票 2 張 + TGS六色水洗帽 / 斜背包 / 電競滑鼠墊擇 1 + 官方商店購物 8 折優惠

預購時間：2025/12/29～2026/01/28

限量：各通路200

*線上購票可使用文化幣，使用規則請參考各售票網。

（圖源：台北市電腦公會）

現場售票：2026/01/29(四)~2026/02/01(日)（僅收現金）

(1) 現場全票：NT$250

(2) 現場優待票：NT$200

持統聯車票票根者。

Mitsui Shopping Park APP會員(請出示手機APP畫面)。

65歲以上長者。

身心障礙者及其必要陪伴者一人。

(3) 現場星光套票：NT$250

當日15:30後可供兩人同時入場。

(4) 免票身分：

12歲(含)以下【民國103年(含)後出生】兒童，需出示可認證年齡之身分證件，且須至少一位大人陪同入場。

設籍於台北市南港區居民，需出示身分證件。

*購買現場優待票及免票身分入場者皆須攜帶本人證件證明，未攜帶者須購全票入場。

*必要陪伴者購票優惠，需身心障礙本人證件”必要陪伴者優惠措施”欄位有註記者，方可享有優惠。

*憑統聯國道客運(起訖其中一站須為台北)，乘車日期於2026年1月26日至2月03日期間之車票(含統聯電子通路票券)可購買現場優待票，乙張車票限購乙次。

*Mitsui Shopping Park APP會員可購買現場優待票(請出示APP畫面)，乙個會員限購乙次。

抽獎訊息

購買2026台北國際電玩展預購票(統一超商ibon、Klook)、AKB聯名票(KKTIX電子票)、展期票、統聯車票，持完整票根(含實體票與電子票)於展覽營業期間至展場【玩家活動區】，即可登記抽獎資格，每一張票券享有一次抽獎機會，獎項包含遊戲主機PlayStation®5 (Slim) 數位版、Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、Nintendo Switch（OLED款式）、Steam Deck 512GB、《超級瑪利歐派對空前盛會》遊戲片等獎項。

*活動方式及獎項品項、顏色以現場公告為主。

*統聯票根須為2026年1月26日至2月03日期間之車票(含統聯電子通路票券)，起訖其中一站為台北地區(如台北轉運站、重陽、林口、中和、板橋、南港轉運站、市府轉運站、景美、新店、三峽等)。

特殊活動

消費者可於2026年01月28日至2026年2月02日期間，憑2026台北國際電玩展有價門票(預購票與現場票)購買統聯客運車票(起訖一地須為台北)可折抵車票20元，乙張門票可折抵兩次。

消費者可憑2026台北國際電玩展預購票、現場門票、一日參觀券至LaLaport南港五樓贈品處，可兌換100元折價券乙張。

2026台北國際電玩展 廠商重點活動&參展作品整理

玩家區亦正式揭露首波展出遊戲，包括多款熱門主機、PC 作品，如知名遊戲發行、代理商傑仕登與 CAPCOM 攜手帶來《惡靈古堡 9：安魂曲》、《魔物獵人 物語 3：命運雙龍》、《人機迷網》等多款受全球玩家矚目的人氣新作，以及《鬼武者 Way of the Sword》、《快打旋風 6》、《流星洛克人 完美合集》等經典作品，而採用黑暗戰國世界觀的動作 RPG《仁王》系列最新作《仁王 3》也將登場、還有全球首度開放試玩的《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》，現場還將展出《三角洲部隊》系列的軍事射擊遊戲新作《三角洲行動》等。

此外，還有多款新作與熱門手機遊戲，包括將於 2026 年全球同步公測的《明日方舟：終末地》、基於「PROJECT SKY BLUE」世界觀的異世界動漫冒險 MMORPG《星痕共鳴》、後啟示錄小隊戰略 RPG《少女前線 2：追放》、在雙平台雙暢銷排行長期霸榜的《寒霜啟示錄》與《Kingshot》、長紅超過 8 年的知名戰艦擬人即時海戰手遊《碧藍航線》、迎接 2.5 週年的《棕色塵埃 2》、在 TGA 奪下玩家之聲大獎的《鳴潮》、HoYoverse 旗下的都市幻想 ARPG《絕區零》、療癒人心的慢節奏生活模擬遊戲《心動小鎮》、甫上市的育成 RPG《Star Savior》、CPBL 授權的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》、知名 IP 衍伸的生存恐怖戰略遊戲《惡靈古堡 Survival Unit》、多人開放世界捉寵 RPG《伊莫》、台灣知名插畫 IP 化身桌面小寵物《螢幕貓蟲咖波》與療癒手遊《咖波疊疊樂》、《Bugcat Island》、異世界奇幻世界觀的回合制 RPG《異域戰記》等。

🔶任天堂 Nintendo

🔶CAPCOM

《惡靈古堡 9：安魂曲》

《魔物獵人 物語 3：命運雙龍》

《人機迷網（Pragmata）》

《鬼武者 Way of the Sword》

《快打旋風 6》

《流星洛克人 完美合集》

🔶Spike Chunsoft

《超級槍彈辯駁 2×2》

🔶傑仕登 JUSTDAN

《終末之月》

《莉莉幻想曲》

🔶台灣萬代南夢宮娛樂

《噬血代碼 2》

《艾爾登法環 褪色者版》

《我的英雄學院 無盡正義》

《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》

《海賊無雙 4》

《小小夢魘 3》

《超級機器人大戰 Y》

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》

《鐵拳 8》

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》

《從前從前有個塊魂》

《永久與神樹的祈願者》

《SD 鋼彈 G 世代 永恆》

🔶雲豹娛樂 Clouded Leopard Entertainment

《空之軌跡 the 1st》

《動物迷城》

《凶亂魔界主義》

《城市獵人》

《逸劍風雲決》

🔶臺灣光榮特庫摩

《仁王 3》

《零 ～紅蝶～ REMAKE》

《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》

🔶Cygames

《闇影詩章：凌越世界》

《碧藍幻想 Versus -RISING-》

🔶HoYoverse

《絕區零》

🔶原始鳥熊

《活俠傳》

🔶Pocketpair

《幻獸帕魯》

🔶杯狗遊戲

《紅眼露比》

🔶Team9

《文字遊戲》

《文字遊戲世界》

🔶SIGONO

《OPUS》系列

🔶PLAYISM

《炎姬》

🔶集英社遊戲

《BAKUDO》

《第九聖詩》

🔶poncle

《Vampire Survivors吸血鬼倖存者》

🔶Team Soda

《逃離鴨科夫》

🔶Beeswax Games

《No Players Online》

🔶藍色星原：旅謠 Azur Promilia

《藍色星原：旅謠》

🔶三角洲行動 Delta Force

《三角洲行動》

🔶Arc System Works Asia

《淨夜偵探 迷瘴殲滅者》

《箱庭開拓：倉鼠與太陽之鄉》

🔶Zeitgeist Studio

《集體後遺症》

🔶Aniplex

《海珂：北境極光》

《惡靈古堡 Survival Unit》

🔶Granzella

《R-TYPE 戰略版 I・II 宇宙》

🔶SHINSEGAE I & C

《My Little Puppy》

《火靈之源》

🔶DAEWON MEDIA

《亞斯特尼西雅物語》重製版

《魔法司書阿莉艾娜 七英傑之書》

《魔導物語 菲婭與奇妙的學校》

《BEYBLADE X XONE》

🔶明日方舟｜少女前線2：追放 Arknights, Girls Frontline 2 Exilium

《明日方舟》

《少女前線2：追放》

🔶Century Games Pte. Ltd.

《寒霜啟示錄》

《Kingshot》

🔶塵白禁域 Snowbreak

《塵白禁域》

🔶三國：謀定天下

《三國：謀定天下》

🔶沛羽數位娛樂

《星痕共鳴》

🔶鳴潮 Wuthering Waves

《鳴潮》

🔶棕色塵埃2 BROWNDUST2

《棕色塵埃2》

🔶碧藍航線 AZURLANE

《碧藍航線》

🔶Gravity Game Vision

《RO 仙境傳說：世界之旅》

🔶心動公司

《心動小鎮》

🔶STUDIOBSIDE

《Star Savior》

🔶樂意傳播股份有限公司 HAPPYTUK

《強棒出擊：ALL IN》

🔶貓蟲島 Bugcat Island

《Bugcat Island》

《螢幕貓蟲咖波》

《貓蟲疊疊樂》

🔶VAGAMES

《異域戰記》

🔶Pawprint Studio

《伊莫》

🔶Genki

第三代 CovertDock 3、ShadowCast 3 Pro 與多款新品遊戲配件

🔶Brook Gaming

PS5 /PC無線手把、Wingman P5、Sniper 2、Flashman

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館的1樓與4樓同步開展，同場舉辦的亞太遊戲高峰會今首度釋出年度大會的論壇主題與亮點講者，並開放聽眾登錄報名；TGS商務區與玩家區亦陸續公開部分展出陣容，包括日系遊戲大廠任天堂、發行代理商傑仕登、台灣萬代南夢宮娛樂、雲豹娛樂、Game Source Entertainment（GSE）、Cygames、臺灣光榮特庫摩及來自韓國的格雷維蒂互動、STUDIOBSIDE等，將展出玩家最期待的大作與熱門遊戲，還有PlayStation by Acer gaming、Sandisk、SD Association、Brook Gaming等電競品牌及硬體周邊廠商，將有各類熱門產品與展場限定優惠，玩家可趁開春寒假為遊戲電競設備進行大採買，TGS預購票現正熱賣中，購票入場即可抽Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、PlayStation5（Slim）數位版等熱門遊戲主機。

玩家區攤位平面圖待主辦單位公布

亞太遊戲高峰會、TGS商務區移師一樓規模升級 兩大舞台頂尖大師開講

作為亞太地區首屈一指的遊戲產業交流平台，TGS將於1月29日至30日同期舉辦B2B商務區與亞太遊戲高峰會，並首度在南港展覽館1樓I區擴大舉辦，其中亞太遊戲高峰會年度大會將重磅推出「MAIN STAGE」及「AI STAGE」兩大舞台，聚焦遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式AI、趨勢科技共6大熱門議題，「MAIN STAGE」將有來自全球遊戲相關產業鏈的菁英講師齊聚，包括yosp Inc的CEO吉田 修平、GRAVITY的COO暨Chairman of the Board北村 佳紀、Fahrenheit 213 Inc的CEO塩川 洋介、Lizard Smoothie的CEO沈殷烨、SQUARE ENIX的資深經理＆製作人鈴木 裕人與總監八木 正人，還有泥巴娛樂、拾曉遊戲、IGN JAPAN、Red Meat Games、Smilegate、數數信息科技、TOEI ANIMATION、Xsolla、Unity中國等，頂尖大師都將親臨現場，為聽眾揭開遊戲產業背後秘辛並帶來最新趨勢情報。

「AI STAGE」則邀請到來自Amazon Web Services、AssetHub、HatsuMuv、絕好聲創、網創資訊、NVIDIA的專業講師，分享AI技術的創新應用、引領商業發展可能性，亞太遊戲高峰會現已開放聽眾登錄，提醒遊戲開發者、業界人士與對遊戲、AI等議題感興趣的各界先進把握機會、立即報名！

TGS商務區共吸引16個國家地區、破百家業者參展，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、發行代理、金流服務、在地化服務、行銷推廣、美術動畫設計、IP授權、音效製作、AI應用等，涵蓋全產業鏈；商務參觀預先登錄已正式開放，至今吸引來自19個國家地區、逾千位商務參觀者，預先登錄者，可提早在線上媒合系統進行交流、預約會議，並於展期間至現場進一步洽談，提醒遊戲產業人士及早進行登錄，搶先打開商機。

（圖源：台北市電腦公會）

TGS玩家區展出作品獨家揭露 獨立遊戲、桌遊樂園平面圖陸續公開

兩大特色專區今首度曝光展覽內容，其中桌遊樂園共有31家企業與海內外工作室，攜手帶來超過80款精采作品，包括多款知名IP集換式卡牌，還有闔家歡樂、三五好友相聚都適合的各類型桌遊產品，現場試玩桌讓所有玩家都能感受不插電的遊戲樂趣。

2025台北電玩展桌遊樂園平面圖大公開（來源：TGS官方提供）

而Indie House獨立遊戲專區則有來自23個國家地區、190家、共計超過250款作品展出，站穩全台最大獨立遊戲盛會位置，積極支持獨立遊戲生態系全球發展的Smilegate STOVE，今年首度以贊助商身份參與，同時Indie House也與全球戰略夥伴合作推出的「國際獨立遊戲館」，規模不僅擴大，更打造最國際化的獨立遊戲展示平台，為呈現開發者多元創意與全球獨立遊戲開發能量，主辦單位不僅延續舉辦「2026台北國際電玩展STEAM特賣會」，同時將於STOVE平台舉辦線上特賣活動，讓參展作品不僅在現場大放異彩，也能在線上吸引更多全球玩家的目光。兩大專區平面圖將於近期公佈，請玩家持續鎖定官方資訊。

2026台北電玩展Indie_House獨立遊戲專區的平面圖大公開（來源：TGS官方提供）

2026台北國際電玩展重點活動

傑仕登2026台北電玩展參展遊戲曝光！《惡靈古堡9》《PRAGMATA》7款大作現場試玩

2026台北電玩展將在2026年1月29日至2月1日舉辦，發行、代理商傑仕登此次依舊為玩家帶來強大的參展陣容！除了CAPCOM的《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款矚目大作以外，Spike Chunsoft的《超級槍彈辯駁２×２》也將進行首次海外展出，歡迎玩家們踴躍試玩、滿載而歸！

（來源：傑仕登官方提供）

傑仕登參加2026台北電玩展！舉辦《魔物獵人 荒野》台灣錦標賽爭最速獵人稱號

傑仕登宣布將參加2026年1月29日至 2月1日於南港展覽館舉辦的「2026台北國際電玩展」，並與 CAPCOM 攜手帶來《Resident Evil Requiem》、《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等多款受全球玩家矚目的人氣新作。此外也將於電玩展期間舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》，邀請全台獵人齊聚一堂，爭奪「台灣最速獵人」的稱號！

（來源：傑仕登官方提供）

萬代南夢宮2026台北電玩展展出《噬血代碼2》、《我的英雄學院 無盡正義》等未發售遊戲搶先試玩

萬代南夢宮娛樂參展2026年1月29日至2月1日於南港展覽館舉行的2026台北國際電玩展，帶來《CODE VEIN 噬血代碼 II》《我的英雄學院 無盡正義》《勇者鬥惡龍VII Reimagined》等多款未上市新作及暢銷遊戲試玩、遊戲情境區供玩家體驗並拍照留念。除了提供試玩體驗，舞台活動亦將邀請遊戲製作人與玩家分享最新資訊外，並有知名實況主與玩家一起同樂，共創美好的回憶！

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

光榮特庫摩參加2026台北電玩展，《仁王3》《零～紅蝶～重製版》中文版現場開放試玩

臺灣光榮特庫摩參展「2026 台北國際電玩展」並首次公開設置試玩區的三款中文版作品，包含以「黑暗戰國」為世界觀的動作RPG「仁王」系列最新作『仁王 3』、以雙胞胎命運為主軸，重現經典和風恐怖冒險遊戲『零 ～紅蝶～ REMAKE』，以及可暢快體驗三國名將無雙戰場的戰術動作遊戲『真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered』，其中『零 ～紅蝶～REMAKE』與『真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered』為全球首次試玩。

展場各區域也將重現作品世界觀，安排試玩互動及 SNS 特典活動、和專屬區域螢幕播放影片等豐富內容，販售區也將提供多樣遊戲軟體與周邊商品，詳細資訊敬請期待後續公告。

（來源：臺灣光榮特庫摩官方提供）

《絕區零》參加2026台北電玩展！推出互動裝置與展示的專屬排隊通道供玩家親臨體驗

《絕區零》官方將在「2026台北國際電玩展」現場設置各項互動裝置與展示，讓繩匠親自踏入新艾利都感受其魅力與新時代虛狩的璀璨風采。展區內還會安排精彩的舞台活動、遊戲體驗與挑戰關卡，完成指定任務的繩匠更有機會獲得限定周邊獎品！為了提供更優質的參展感受，《絕區零》本次將推出專屬排隊通道，為繩匠帶來獨特的入場方式。此次官方也將推出豐厚的周邊商品與參展好禮，敬請繩匠期待！

（來源：NIJIGEN官方提供）

《塵白禁域》參加2026台北電玩展！打造獨特主題展區提供改版試玩與周邊販售

3D美少女射擊RPG《塵白禁域》宣佈將正式參展2026年台北國際電玩展！這將是《塵白禁域》首次參展台北國際電玩展，官方將在現場打造獨特的「奔赴一場約定」主題展區。本次展出將為分析員帶來沉浸式的花園主題環境，搭配逼真的巨型互動打卡裝置、等比例模型與美少女互動螢幕等，再現遊戲內的氛圍。現場也將提供《塵白禁域》全新改版內容試玩、多樣周邊商品販售，以及充滿互動樂趣的遊戲挑戰，誠摯邀請分析員蒞臨，一同參與這場約定之旅！