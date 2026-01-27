2026台北電玩展打卡攻略！各家攤位免費周邊、試玩贈品一次整理

衝 2026 台北電玩展試玩新作也別忘把實體紀念品帶回家！今年的戰場上各家廠商早已備好限量好禮，從試玩贈品到任務獎勵處處是驚喜，像是傑仕登與雲豹娛樂攤位每款試玩都送精美贈品；萬代南夢宮則有完成集章任務換《太鼓之達人》單肩包這樣的實用周邊；而 PlayStation 攤位更能抽 PS5 Pro 主機等大獎。編輯整理了這次電玩展的「打卡攻略」讓你逛展可以規劃好路線，免費周邊一次拿好拿滿！

PlayStation by Acer Gaming

現場完成試玩即可獲得對應遊戲的限量贈品，例如試玩《羊蹄山戰鬼》可獲專屬御守，試玩《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》則可拿到限定資料夾，數量有限。

試玩《羊蹄山戰鬼》即可獲得《羊蹄山戰鬼》御守（來源：SIET提供）

攤位完成指定任務參與集章活動，即有機會參加抽獎。最大獎為 PlayStation 5 Pro 30 週年限定主機，另有 Sony BRAVIA 4K 智慧顯示器等多項大獎，活動至 2 月 1 日下午 3 點 30 分截止。

凡於攤位完成指定挑戰任務並參加集章活動，即有機會抽取豐富獎品（來源：SIET提供）

廣告 廣告

傑仕登

現場試玩即可獲得精美禮物，數量有限贈完為止。

領取任務卡，完成卡上的指定任務即可獲得禮物，完成所有任務更可參加轉蛋活動。

贈品（來源：傑仕登官方提供）

贈品（來源：傑仕登官方提供）

光榮特庫摩

完成挑戰通關任務可獲得「通關紀念卡」以及一頂試煉達成之帽。

《仁王3》試玩將可獲得特製主視覺徽章、選擇挑戰限定通關任務還有試煉達成之帽，完成指定社群任務可獲得會場限定的妖怪大提袋。

《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》現場試玩即可獲得以原作版與新版主視覺所設計製作的「雙面紀念鑰匙圈」，如再完成指定社群分享任務還可再加碼獲得「武將隨行貼」。

（圖源：光榮特庫摩）

萬代南夢宮娛樂

追蹤萬代南夢宮娛樂 Facebook 或 Instagram 並填寫問券或是將現場展出作品加入 Steam 願望清單，並出示給工作人員確認即可獲得《太鼓之達人》限量品牌環保袋一個。

領取集章券並於活動期間體驗 3 款遊戲，即可至服務台兌換《太鼓之達人》限量單肩包一個。

《勇者鬥惡龍 7 Reimagined》與登場人物合影，並且體驗遊戲即可獲得 SQUARE ENIX 限量 L 夾，數量有限送完為止。

2026台北國際電玩展（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

雲豹娛樂

《空之軌跡 the 1st》跟隨雲豹娛樂社群帳號、分享展區照片並添加指定 Hashtag 「#雲豹娛樂 x 空軌 CLE2026」即可兌換「艾絲蒂爾 SD 造型別針」或「約書亞 SD 造型別針」乙只（隨機贈送）。

《空之軌跡 the 2nd》Steam平台將遊戲加入 Steam 願望清單（或在 PlayStation Store 的產品頁面添加愛心），即可獲得特製「空之軌跡遊擊士徽章」貼紙乙張。

《動物迷城》試玩可獲得特製「狐狸湯瑪斯壓克力鑰匙圈」乙只。

《動物迷城》上傳並分享展區照片至至雲豹娛樂官方社群帳號台北國際電玩展相關貼文。即可獲得「黑豹鮑伯壓克力鑰匙圈」乙只。

《逸劍風雲決》完成試玩可獲得特製「『逸劍風雲決』 會場限定馬躍吉祥紅包袋組」乙組。

《凶亂魔界主義》展區與普利尼完成合照，並分享至雲豹娛樂官方社群帳號台北國際電玩展相關貼文。可獲得「傑超魔界趣味手搖扇」乙只（4 款隨機贈送）。

《凶亂魔界主義》：完成試玩的的玩家可獲得「『凶亂魔界主義』 最惡普利尼角色 鑰匙圈」乙個。

《城市獵人》：完成試玩的玩家可獲得特製「城市獵人 會場限定特製 Logo 貼紙」乙張。

（來源：雲豹娛樂）

《絕區零》

每日首批入場的前 500 位繩匠將獲得限定周邊「葉瞬光－珍藏款閃卡」一份。

出示遊戲 UID 介面並確認繩網等級大於 55 級，以及填寫問卷調查獲得「新年虛寶卡」獎勵一份。

舞台區找COSER完成指定打卡動作即可獲得「Q 版紙質掛飾（隨機角色）」。

（來源：NIJIGEN官方提供）

《藍色星原：旅謠》

展區尋找隱藏的 QR Code 集滿兩種屬性，即可孵化不同的奇波，完成孵化任務後可至服務台出示手機畫面兌換精美禮品，

大型互動螢幕「締結星寵體驗區」，讓玩家可與奇波進行限時連擊互動，成功完成「締結」者即可兌換限定特典獎勵。

吉祥物「菜雞」互動與限時快閃巡場，隨機為沿路的參展者發放驚喜禮物。

（來源：NIJIGEN官方提供）

《明日方舟：終末地》

完成問券填寫獲得「終末地眼罩團扇 ×1」周邊。

追蹤官方社群可領取「幹員卡貼 ×1」。

現場完成指定活動任務蒐集印章並兌換隨機限定周邊，包含《明日方舟：終末地》手提袋、AR 卡片、展會明信片、簽名板、光柵扇子與 BETA 系列卡套等。

（來源：鷹角網絡）

《明日方舟》

於展區內參與關卡挑戰活動，可獲得「鏡中集」版本角色特色詩籤。

蒐集印章可兌換展會限定周邊，內容包含「鏡中集」系列紀念品與人氣角色相關商品。

（來源：鷹角網絡）

《鳴潮》

完成報到任務獲得入學禮包：包含學生證、共鳴者證件照與 Q 版透卡，並有機會透過扭蛋抽中包括 Q 版壓克力夾子、角色團子、貼紙與拍立得等豐富獎勵。

每日限量 150 名 80 等玩家報到領取額外專屬獎勵。

（來源：NIJIGEN官方提供）

《虹彩六號》

「再戰十年」表演賽將於 1 月 31 日（六）下午 1 點至 2 點半在台北國際電玩展 1F 大會主舞台進行，現場將送出 100 個福袋，內含 Q 版遊戲公仔、T-Shirt 或武器吊飾鑰匙圈等隨機品項週邊

1,000 張「虹彩 10 年」紀念滑鼠墊（尺寸：26*21cm）送給表演賽所有現場觀眾，數量有限送完為止。

（來源：《虹彩六號：圍攻行動》）

《三角洲行動》

凡到場參與三角洲行動攤位活動並完成指定任務，即可獲得三角洲行動限定紀念紙袋、馬年限定紅包袋、虛寶卡與抽獎券。

每日抽出總價值萬元以上的 ROG 電競滑鼠、鍵盤與其他人氣周邊等豐富好禮。

（來源：《三角洲行動》）

《棕色塵埃2》

出示遊戲畫面禮品：小尤里背包 / 紅包袋組合 / 電玩展專屬角色票券 /

等級達 25 級以上的玩家：可額外獲得專屬掛繩。配戴掛繩者可享有進入舞台前觀眾席的專屬權限。

等級達 45 級以上的玩家：可進入專屬 VIP 貴賓區有機會獲得 TGS 限定紀念金幣。

集章活動獎勵：L 文件夾 / 角色桌曆等周邊隨機贈送，舞台區互動抽獎。

（圖源：《棕色塵埃 2》）

《塵白禁域》

領取任務集點手冊，追蹤官方帳號即可獲得隨機款角色閃卡一張。

下載遊戲獲得 100% 中獎刮刮卡乙張，有機會刮到創維刮鬍刀、限量等身抱枕套、Razer Viper 電競滑鼠或 Switch 2 等獎品！

互動區完成打卡動作即可獲得集點乙枚，集點完成的分析員將有機會獲得活動限量大型海報乙張。

現場試玩《塵白禁域》全新改版內容完成獲得隨機款角色閃卡一張。

（來源：塵白禁域）

《幻牌交鋒》

到場完成指定任務後即可獲得抽獎資格參加限定周邊抽獎。活動獎項數量有限，送完為止。

（來源：《幻牌交鋒》）yahoo奇摩遊戲編輯部

Asobism

將展出《ʘmʘchim》，除了帶來最新資訊及試玩體驗，還會有展場小禮物。

《惡靈古堡生存兵種》

現場完成指定任務（含試玩體驗或拍照打卡）並分享至社群平台，即可獲得限定周邊贈品。

《寒霜啟示錄》&《Kingshot》

只要完成闖關活動，就有機會抽得多項好禮 。

「白熊雪綿綿」棉花糖與「國王Shot爆爆」爆米花為玩家提供點心補給，讓玩家好玩好吃又好拿！

《冥雄鬼屋》&《紅衣少女》