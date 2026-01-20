2026台北電玩展攤位圖公開！超過500款遊戲、百款未上市新作開放試玩

2026 台北電玩展（TGS 2026）將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館 1 館登場，今（20）日官方舉辦展前記者會，公開這次攤位平面圖、重點資訊，各家大廠包含任天堂、傑仕登、萬代南夢宮、光榮特庫摩等也帶來本次參展的遊戲、活動與攤位設計，期盼玩家們在期間能玩得愉快。

台北電玩展將在1/29～2/1展開

台北電玩展官方表示，這次有來自 26 個國家地區、399 家業者在 1 樓與 4 樓雙層同步開展，從主機、PC 到手遊等超過 500 多款遊戲，其中有超過百款都是「未上市新作」讓玩家能在現場搶先體驗。除此之外，也有電競賽事與主機、硬體攤位，讓玩家能夠直接現場就把想玩的主機帶回家。



今日的台北電玩展展前會也公布完整參展陣容與平面圖，其中以任天堂最大攤，將帶來《卡比的馭天飛行者》、《瑪利歐賽車世界》等本家作品，以及眾多未上市的第三方廠商遊戲試玩。其他還有傑仕登合作 CAPCOM，帶來《惡靈古堡9》、《魔物獵人物語3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等重磅新作，除此之外還有首度在海外開放試玩的《超級槍彈辯駁２×２》，是玩家不能錯過的區域之一。

2026 台北電玩展玩家區平面圖

再來是萬代南夢宮娛樂也帶來《CODE VEIN 噬血代碼 II》、《艾爾登法環 褪色者版》、《我的英雄學院 無盡正義》、《勇者鬥惡龍VII Reimagined》多款作品。雲豹娛樂則是有去年受好評的重製版《空之軌跡 the 1st》，以及《動物迷城》、《凶亂魔界主義》、《城市獵人》等作品，FALCOM 社長近藤季洋與聲優飯田光也會到現場與大家見面。







光榮特庫摩也是今年電玩展不可錯過的攤位之一，除了有發售在即的新作《仁王3》，還有全球首度開放試玩的《真・三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》與《零 ～紅蝶～ REMAKE》。Cygames 這次則是有《闇影詩章 Worlds Beyond》、《碧藍幻想 Versus -RISING-》等作品。





除了主機大廠之外，手遊當然也是台北電玩展長久以來的重點，今年有《鳴潮》、《明日方舟：終末地》、《棕色塵埃2》、、《星痕共鳴》、《少女前線 2：追放》、《寒霜啟示錄》、《三國志‧戰略版》、《信長之野望 真戰》、《Fate/Grand Order》、《絕區零》、《碧藍航線》、《藍色星原：旅謠》、《RO仙境傳說：世界之旅》、《塵白禁域》、《勝利女神：妮姬》等大家耳熟能降的 IP 也會在現場，也有《惡靈古堡 Survival Unit》的首度試玩也會在這次台北電玩展登場。







除了線下活動之外，官方今年同樣與 Steam 合作舉辦特賣會，共 290 款遊戲祭出最低 1 折的超優惠價，玩家可以趁 1 月 29 日 09:00 至 2 月 1 日 09:00 期間透過 Steam 活動頁面，快速購入想買的遊戲。

