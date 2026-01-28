2026台北電玩展活動舞台一日攻略：日系大廠製作人、韓援啦啦隊、韓國Coser、實況主對決整理

2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show 2026）將於 1 月 29 日到 2 月 1 日館盛大登場！今年陣容堪稱「神仙打架」，不只是有眾多日系大廠的全球首發試玩，還有多位傳奇製作人、知名 Coser、韓國啦啦隊、VTuber、實況主…等親臨現場。對於只有時間去一天的玩家來說，選擇哪一天入場簡直是世紀難題。

想看遊戲製作人、Coser、韓國啦啦隊、VTuber 都別錯過！（圖源：傑仕登官方／杰遊Joy Games官方／智冠科技官方／Ubisoft官方 編輯合成）

而這裡 Yahoo 奇摩遊戲電競幫大家整理了這份「如果只來一天」的終極舞台活動懶人包。不管你是硬核動作玩家、恐怖遊戲迷，還是想看韓援啦啦隊的休閒玩家，跟著這篇攻略走準沒錯！

推薦一：動作與狩獵迷的「決勝星期天」

📅 鎖定日期：2/1 (日)

🎯 必追關鍵字：魔物獵人、鐵拳8亞運選拔、噬血代碼 II

如果你是日系動作遊戲的死忠粉，那 2 月 1 日（日）絕對是對你來說含金量最高的一天。但要注意，下午 1 點開始，不同舞台的活動會卡到時間，建議選擇自己最有興趣的去看。

傑仕登（Justdan）攤位： 這是獵人們的朝聖時刻！Capcom 重量級嘉賓—《魔物獵人》系列製作人辻本良三，將攜手總監德田優也親臨現場，在下午 1 點到 3 點舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》決賽舞台活動，特邀參賽者是實況主 6tan 和魯蛋。此外，上午 11 點到 12 點還有《MONSTER HUNTER STORIES 3: 命運雙龍》的特別舞台，能一次看到這麼多大咖，這張門票絕對值回票價。

萬代南夢宮娛樂攤位： 驚喜連連！根據舞台表，當天上午 11 點將有《噬血代碼 II》的特別舞台，由總監吉村廣、製作人飯塚啓太與森野葉子帶來內容介紹。下午 1 點則有長達 3 小時的《鐵拳 8》亞運選拔賽，想親眼見證國手誕生的熱血瞬間，絕對不能錯過。

推薦二：恐怖生存與射擊迷的「心跳星期六」

📅 鎖定日期：1/31 (六)

🎯 必追關鍵字：惡靈古堡新作、人機迷網 Pragmata、虹彩六號10週年、我的英雄學院

喜歡腎上腺素飆升的玩家，1 月 31 日（週六）是你的戰場，有恐怖遊戲和射擊遊戲，不過可惜的是部分卡到時間只能 2 選 1，如果是想要拿限量的贈品，肯定是《虹彩六號》表演賽更吸引人。

傑仕登（Justdan）攤位： 這裡將是恐怖遊戲迷的焦點。下午 1 點到 2 點將展示《惡靈古堡9安魂曲》遊戲製作人熊澤雅登將登台解密。緊接著下午 2 點半到 3 點半，還有《人機迷網 Pragmata》特別舞台，知名 YouTuber 超粒方也會到場，究竟這款神秘大作會帶來什麼新畫面？必須現場見證！

Ubisoft 主舞台： 下午 1 點到 2 點半，慶祝《虹彩六號：圍攻行動》發售 10 週年，官方舉辦「再戰十年」表演賽，有實況主 GodJJ、京野妮子、鳥屎、BIGBOSS、FLASH、HUSKY、劉小魚…等人，甚至還邀請到 Restia 瑞斯帝亞進行矇眼趣味賽。重點筆記，現場將送 1000 張「虹彩 10 年」紀念滑鼠墊給觀眾，還有機會抽中內含公仔或 T-Shirt 的 100 個限量福袋。想拿免費周邊？那你這場必看啦！

萬代南夢宮娛樂：下午 1 點則是即將推出的新作《我的英雄學院 無盡正義》特別舞台，由製作人宮崎あおば、岡部希晋與實況主 Sandy 進行介紹；下午 3 點則是《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮》的派對舞台，由實況主優格與蛋捲主持。

推薦三：推理迷與全球首發的「奇蹟星期五」

📅 鎖定日期：1/30 (五)

🎯 必追關鍵字：槍彈辯駁、機器人大戰、黑白熊

《超級槍彈辯駁》粉絲想搶先玩到新作？那你就得選 1 月 30 日（週五）。

傑仕登（Justdan）攤位： 新作《超級槍彈辯駁 2×2》除了海外首次的試玩，下午 1 點半的舞台活動，遊戲製作人榊原昌平將親自介紹遊戲，連系列人氣角色黑白熊與黑白美也會在現場與玩家合影，絕對是粉絲圓夢的一刻。

萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco）攤位： 下午 3 點的《超級機器人大戰Y》特別舞台，由製作人戶澗宏太與 YouTuber SHINN 介紹最新情報。機戰迷們，光是這個標題就值得你們衝一波確認啦！

推薦四：派對咖與超香啦啦隊的「福利全天候」

📅 鎖定日期：4 天展期（視活動而定）

🎯 必追關鍵字：寒霜啟示錄、韓援啦啦隊、棕色塵埃2

除了硬派遊戲，現場的熱鬧氛圍與妹子也是電玩展本體！

《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）： 官方這次下了重本，請來韓援啦啦隊女神：金娜妍（1/29）、鄭熙靜（1/30）、金海莉（1/31）、全恩菲（1/31）、劉世彬（2/1）、千昭允（2/1）共 6 人，還有精心準備的個人舞！現場不僅有 AR 即時互動，還有超多周邊好禮。想要近距離感受女神魅力的玩家，請鎖定他們的舞台活動。

《棕色塵埃 2》： 針對老玩家、老司機有特殊福利！45 級以上甚至能進入 VIP 貴賓區。甚至還有台灣與韓國的高人氣 Coser 出席，玩家將能和她們一起合照互動。共有 리브LIV、Seolhwa、Yasal、小空 Sora、星野秀奈 XuXu、紫玥桃 Sakuramomo、餓小璇 Miu、Nyao。

PlayStation： 每天上午 11 點起都有挑戰賽，想展現技術的玩家記得賽前 30 分鐘去櫃檯報名，優勝者可獲得「宇宙機器人抱枕」、「宇宙機器人別針」、「宇宙機器人背包吊飾」，或是 PS Store 禮物卡等獎品！

如果真的只能選一天，追求世界級製作人與重磅新作情報，可以選選 2 月 1 日（日） 或 1 月 31 日（六）；死忠《槍彈辯駁》粉絲，唯一推薦 1 月 30 日（五）；想要拿好拿滿週邊，那 1 月 31 日（六） 的 Ubisoft 舞台（滑鼠墊大放送）是你最好的機會。這些都可以搭配其他現場試玩、路上參加打卡、簽到、追隨社群等簡單活動，再拿到更多免費贈品。