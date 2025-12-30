2026台北電玩展特色專區「桌遊樂園」參展攤位平面圖公開，現場試玩抽Switch2

熱門IP桌遊火力全開！2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，備受全年齡層玩家歡迎的特色專區「桌遊樂園」今率先揭露平面圖，其中集換式卡牌遊戲不僅集結各項經典作品，更有《Disney Lorcana》、《鋼彈卡牌遊戲》等首度參展，主辦單位指出，本次桌遊專區共有31家桌遊企業與海內外工作室參與，共計將展出超過80款作品，是歷年來最大規模，將為所有桌遊愛好者帶來最全面的遊戲體驗，現場搭配消費滿額贈，預估可帶動一波買氣，玩家可把握機會清空心目中的購物車，在年假期間與親友一起享受桌遊樂趣，現場試玩闖關，還有機會將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合帶回家。

2025台北國際電玩展桌遊樂園（來源：TGS官方提供）

日韓、歐美、本土原創IP集換式卡牌(TCG)齊聚 3A大作桌上不插電也好玩

本屆桌遊樂園的集換式卡牌（TCG）陣容全面升級，包括《寶可夢集換式卡牌遊戲》、《遊戲王》、《超人力霸王卡牌遊戲》、《Magic: The Gathering魔法風雲會》、《Disney Lorcana》、《鋼彈卡牌遊戲》、《航海王卡牌遊戲》、《Flesh and Blood》、《Grand Archive》與《星靈王》等，來自全球的集換式卡牌遊戲齊聚一堂，讓喜愛競技、收藏或親子同樂的玩家，都能在桌遊樂園中找到屬於自己的樂趣。

廣告 廣告

此外，還有多款知名3A遊戲大作桌遊化，包括艾賜魔袋將帶來完美承襲電子版類Rogue玩法的《死亡細胞 Dead Cells》以及需要運用策略探索禁區的硬核合作劇情遊戲《浩劫殺陣 S.T.A.L.K.E.R.》，栢龍玩具則將呈現從經典作品《巫師3：狂獵》內小遊戲衍生而出的《巫師昆特牌：傳奇之戰》，讓玩家能夠以全新方式體驗熟悉的遊戲世界知名，電玩與桌遊雙棲愛好者更是可以兩種興趣一次滿足。

2025台北國際電玩展桌遊樂園（來源：TGS官方提供）

桌遊串聯家庭感情！消費滿額抽知名桌遊、試玩再抽熱門遊戲主機

迎接春節與最長寒假，桌遊不僅是遊戲、更能串連起家庭的情感，首度參加的智繪佳以樂齡益智遊戲作為最大賣點，本次帶來的《拼拼湊湊益起來》結合顏色邏輯、創意繪畫與互動學習，從兒童到長輩都能在遊戲中訓練記憶力、專注力與創造力；來自法國的創意軟式飛鏢「Tossit」則結合了法式滾球與飛鏢玩法，玩法簡單充滿意外樂趣，可吸附於任何光滑表面的特殊吸盤設計，讓家隨時可以成為歡樂的遊戲派對。

此外，還有多款外設計師充滿特色的原創作品，其中本土作品包括馬吉卡工作室備受好評的骰子競標遊戲《骰子貓與魚》、延畢牲遊戲研究所推出的不對稱陣營對抗桌遊《聖物獵影》、米豆工作室的快節奏對抗型桌遊《SHA!!》，還有日本Hakuroku & GOTTA2將帶來話題作品《At the Gods’ Whim》、香港Liner Note工作室則推出日系策略新作《兔子島開拓記》，展現亞洲桌遊設計師們的原創能量。

為鼓勵玩家入手最新桌遊與親友同樂，桌遊樂園的「消費滿額贈」回饋活動，消費滿百即可獲得1點，當日集滿5點就可參加好禮抽獎，有機會獲得限量精美桌遊，此外，在指定攤位完成試玩，還能參與「天選之人」抽獎活動，有機會將Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合帶回家，詳細活動內容請持續鎖定TGS官方網站與粉絲團。

TGS主辦單位本次特別推出多元預購票方案，提醒玩家盡早入手最優惠，另開放12歲(含)以下兒童憑證件免票入場，家長可把握預購票優惠期間，在假期帶孩子一起來感受全方位的遊戲魅力。

※文中活動實際抽獎規則，依正式活動網頁公告為準。

2026台北電玩展桌遊樂園中，將有超過80款作品與玩家見面（來源：TGS官方提供）

亞太遊戲高峰會2026年度大會

時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00

地點：南港展覽館1館1樓I區

最新議程：https://tgs.tca.org.tw/apgs/agenda.php

2026台北國際電玩展

【商務區】

時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00

地點：南港展覽館1館1樓I區

商務參觀預先登錄：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2b

（產業人士預先登錄免費 / 現場500元）

【玩家區】

時間：1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00

地點：南港展覽館1館4樓

票種資訊：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2c

桌遊樂園平面圖：https://tgs.tca.org.tw/?p=bg_wonderland_area

2025台北電玩展桌遊樂園平面圖大公開（來源：TGS官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文