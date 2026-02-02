2026台北電玩展狂吸40萬人圓滿落幕，明年展期搶先曝光

2026台北國際電玩展（TGS）在玩家滿滿的熱情中畫下完美句點！今年不僅人氣爆棚，四天展期累計吸引近 40 萬人次進場，再度刷新近年紀錄。現場除了試玩機台一座難求，各大攤位的精彩活動更是讓玩家目不轉睛。而首兩日登場的商務區與亞太遊戲高峰會，也持續穩固 TGS 作為亞太遊戲產業關鍵樞紐的地位。

（來源：TGS 官方提供）

今年 B2B 展區規模再擴大，共吸引來自 43 國、超過 2,100 位產業人士參與，現場交流熱絡，商談會議不斷；亞太遊戲高峰會則以「MAIN STAGE」與「AI STAGE」雙舞台形式，帶來 26 場深度講座，探討遊戲開發、AI 應用、行銷趨勢等多元議題，場場座無虛席。主辦單位表示，TGS 至今已邁入第 24 年，就像玩家持續升級配備一樣，展覽也不斷進化，致力帶來更沉浸的體驗。官方也首度公開明年展期，2027 年台北電玩展將於 1 月 21 日至 24 日舉行，邀請大家明年再相會！

（來源：TGS 官方提供）

高峰會、商務區能量滿載 獨立遊戲區成焦點

亞太遊戲高峰會此次邀請台、日、韓、加、中等國產業專家，深入分享產業洞察，部分場次開放現場問答，講者與聽眾直面交流，激盪出不少新思維。商務區則在兩天內完成近 2,500 場商務媒合，國際合作氣氛濃厚。其中「Indie Game Area」獨立遊戲專區更是目光焦點，不少國際發行商積極尋覓潛力作品，促成多場跨境合作討論。

（來源：TGS 官方提供）

壓軸活動高潮迭起 玩家滿載而歸笑開懷

展期最後一天，人潮依舊不減。CAPCOM 與傑仕登合辦的「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship」迎來總決賽，6 支隊伍從 140 組預賽選手中脫穎而出，最終由衛冕隊伍「Monster Hunter Forever」奪冠，製作人辻本良三與總監德田優也也親臨見證。

台灣萬代南夢宮還原《艾爾登法環》黃金樹場景，吸引大批玩家打卡；《CODE VEIN 噬血代碼 II》製作人吉村廣與飯塚啓太更登台實機挑戰頭目，誠意十足。其他如《碧藍航線》限量艦船宿舍體驗、格雷維蒂互動的超萌月夜貓、《塵白禁域》限量背包等，幾乎全都秒殺售罄，可見玩家熱情。

任天堂在 TGS STAGE 壓軸舉辦同樂會，邀請熊仔、阿樂、HowHow等創作者同台暢玩《卡比的馭天飛行者》與《集合啦！動物森友會》新作，歡笑不斷。電競周邊廠商也祭出超殺折扣，讓不少玩家笑著喊：「手滑到剁不完！」

獨立遊戲、桌遊專區人氣旺 心得貼滿牆成溫馨風景

由 Smilegate STOVE 冠名的 Indie House 獨立遊戲專區，現場試玩人潮踴躍，主題牆上貼滿破千張玩家心得便利貼，寫滿鼓勵與回饋，開發者也在閉展前紛紛珍藏這些暖心紙條。桌遊樂園同樣熱鬧，優惠折扣帶動買氣，公共體驗區更是桌桌滿座，無論是朋友廝殺還是親子同樂，都洋溢歡笑。

展覽雖已結束，精彩瞬間仍可透過 TGS 官方社群回顧。歡迎鎖定 Facebook 粉絲專頁與 YouTube 頻道，或許會發現自己在其中的身影！