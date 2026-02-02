Yahoo遊戲編輯部

2026台北電玩展狂吸40萬人圓滿落幕，明年展期搶先曝光

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部

2026台北國際電玩展（TGS）在玩家滿滿的熱情中畫下完美句點！今年不僅人氣爆棚，四天展期累計吸引近 40 萬人次進場，再度刷新近年紀錄。現場除了試玩機台一座難求，各大攤位的精彩活動更是讓玩家目不轉睛。而首兩日登場的商務區與亞太遊戲高峰會，也持續穩固 TGS 作為亞太遊戲產業關鍵樞紐的地位。

(來源：TGS 官方提供)
（來源：TGS 官方提供）

今年 B2B 展區規模再擴大，共吸引來自 43 國、超過 2,100 位產業人士參與，現場交流熱絡，商談會議不斷；亞太遊戲高峰會則以「MAIN STAGE」與「AI STAGE」雙舞台形式，帶來 26 場深度講座，探討遊戲開發、AI 應用、行銷趨勢等多元議題，場場座無虛席。主辦單位表示，TGS 至今已邁入第 24 年，就像玩家持續升級配備一樣，展覽也不斷進化，致力帶來更沉浸的體驗。官方也首度公開明年展期，2027 年台北電玩展將於 1 月 21 日至 24 日舉行，邀請大家明年再相會！

(來源：TGS 官方提供)
（來源：TGS 官方提供）

高峰會、商務區能量滿載 獨立遊戲區成焦點

亞太遊戲高峰會此次邀請台、日、韓、加、中等國產業專家，深入分享產業洞察，部分場次開放現場問答，講者與聽眾直面交流，激盪出不少新思維。商務區則在兩天內完成近 2,500 場商務媒合，國際合作氣氛濃厚。其中「Indie Game Area」獨立遊戲專區更是目光焦點，不少國際發行商積極尋覓潛力作品，促成多場跨境合作討論。

(來源：TGS 官方提供)
（來源：TGS 官方提供）

壓軸活動高潮迭起 玩家滿載而歸笑開懷

展期最後一天，人潮依舊不減。CAPCOM 與傑仕登合辦的「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship」迎來總決賽，6 支隊伍從 140 組預賽選手中脫穎而出，最終由衛冕隊伍「Monster Hunter Forever」奪冠，製作人辻本良三與總監德田優也也親臨見證。

(來源：TGS 官方提供)
（來源：TGS 官方提供）

台灣萬代南夢宮還原《艾爾登法環》黃金樹場景，吸引大批玩家打卡；《CODE VEIN 噬血代碼 II》製作人吉村廣與飯塚啓太更登台實機挑戰頭目，誠意十足。其他如《碧藍航線》限量艦船宿舍體驗、格雷維蒂互動的超萌月夜貓、《塵白禁域》限量背包等，幾乎全都秒殺售罄，可見玩家熱情。

(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)
(來源：TGS 官方提供)

任天堂在 TGS STAGE 壓軸舉辦同樂會，邀請熊仔、阿樂、HowHow等創作者同台暢玩《卡比的馭天飛行者》與《集合啦！動物森友會》新作，歡笑不斷。電競周邊廠商也祭出超殺折扣，讓不少玩家笑著喊：「手滑到剁不完！」

(來源：TGS 官方提供)
（來源：TGS 官方提供）

獨立遊戲、桌遊專區人氣旺 心得貼滿牆成溫馨風景

由 Smilegate STOVE 冠名的 Indie House 獨立遊戲專區，現場試玩人潮踴躍，主題牆上貼滿破千張玩家心得便利貼，寫滿鼓勵與回饋，開發者也在閉展前紛紛珍藏這些暖心紙條。桌遊樂園同樣熱鬧，優惠折扣帶動買氣，公共體驗區更是桌桌滿座，無論是朋友廝殺還是親子同樂，都洋溢歡笑。

(來源：TGS 官方提供)
（來源：TGS 官方提供）

展覽雖已結束，精彩瞬間仍可透過 TGS 官方社群回顧。歡迎鎖定 Facebook 粉絲專頁與 YouTube 頻道，或許會發現自己在其中的身影！

