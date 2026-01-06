2026台北電玩展獨立遊戲專區平面圖公開，超過250款精彩作品線上特賣同步開跑
你最愛的獨立遊戲都在這！將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場的2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS），今首度公開Indie House獨立遊戲專區平面圖，主辦單位指出，專區規模較去年成長逾2成，已是連續三年突破歷史新高，顯見全球獨立遊戲創作者能量勃發，本屆Indie House獨立遊戲專區由Smilegate STOVE獨家冠名贊助，共吸引全球23個國家地區、190組團隊參與，帶來超過250款精彩作品，其中包括未上市、搶先開放體驗的開發中作品，與備受玩家好評的熱門作品，不僅線下精彩，線上還將於STEAM與STOVE兩大平台展開特賣會，折扣優惠最低1折起，玩家在現場體驗到喜歡的遊戲，即能入手支持開發團隊。
Taiwan No. 1！本土熱門獨立遊戲同場交流 海外開發者作品亮眼
台灣本土的獨立遊戲開發者近年表現耀眼，市場上屢屢可見備受全球玩家好評的作品，在地頂尖開發團隊參展亦十分熱烈，包括原始鳥熊開發、被戲稱有史上最醜男主角的武俠養成RPG《活俠傳》，由GameWorks遊戲共製工坊輔導、杯狗遊戲開發的黑暗奇幻結合2D像素風格Boss Rush動作遊戲《紅眼露比》，由Team9打造在全球範圍獲獎無數、日前推出日文版的《文字遊戲》系列，將在現場帶來新作《文字遊戲世界》，還有賺人熱淚的OPUS系列等，現場都玩得到。
海外參展陣容同樣眾星雲集，來自日本零售百貨業者PARCO跨界遊戲發行品牌PARCO GAMES、東京電玩展主辦單位CESA指導的次世代創作者培育計畫Top Game Creators Academy皆首度參展，而Pocketpair則帶來現象級作品《Palworld》及旗下發行的五款新作、PLAYISM將展出源自本土的《炎姬》、集英社遊戲將帶來包含《BAKUDO》、《第九聖詩》在內多款作品及首度亮相的重量級全新IP，還有英國poncle團隊開發的爆紅Roguelike清版動作遊戲《Vampire Survivors吸血鬼倖存者》、Bilibili旗下Team Soda工作室製作的PVE俯視角撤離射擊遊戲《逃離鴨科夫》，還有因ARG引發歐美社群熱議且至今玩家仍在解謎、比利時Beeswax Games團隊製作的恐怖遊戲《No Players Online》等，每款都是玩家不容錯過的精彩作品。
海外戰略夥伴攜40款遊戲贊聲 TGS力挺全球開發者、兩特殊身分免費參展！
主辦單位強調，專區儼然已成為世界獨立遊戲產業鏈的縮影，不僅亞洲兩大獨立遊戲展會日本BitSummit、韓國Busan Indie Connect Festival都組團來台參展，Global Indie Game Pavilion國際獨立遊戲館中更有包括SXSW Sydney、XP GAME SUMMIT、Montréal International Game Summit、立陶宛遊戲開發者協會、BCN GAME FEST、gamescom latam、智利遊戲協會等，共6國7家的海外戰略合作夥伴攜手加入，玩家可以體驗40款最具當地代表性的獨立遊戲作品，開發者也能藉此與全球地方單位交流、爭取出海機會。
此外，TGS持續力挺開發者，包括Indie Game Award 2026的獲獎作品展示區，能夠一次體驗由專業評審團遴選出的最佳獨立遊戲團隊作品，首度推出的學生展示區，則吸引世新大學、南臺科技大學、國立中央大學、臺灣藝術大學、銘傳大學、樹德科技大學、龍華科技大學、嶺東科技大學等校學生團隊參與，兩個區域展位都由主辦單位免費提供，期盼能給優秀的作品帶來更多曝光機會，也培育新星、為遊戲開發挹注新血。
本屆Indie House獨立遊戲專區，由積極支持獨立遊戲生態系全球發展的韓國知名遊戲公司Smilegate STOVE獨家冠名贊助，並與LENOVO聯想、RAZER雷蛇聯手，用最好的設備提供全方位遊戲體驗；專區內還有「試玩有禮 驚喜加倍」活動，玩家只要試玩任3款作品留下心得，就有機會獲得Nintendo Switch OLED。
