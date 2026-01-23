2026台北電玩展這攤位一定要去！傑仕登遊戲陣容超強，活動跟周邊一次看

傑仕登宣布將參與2026台北國際電玩展，展位設於南港展覽館1館4樓的L517攤位，參展期間 1 月 29 日至 2 月 1 日將帶來多款遊戲的現場試玩，並邀請海外製作人與國內實況主參與舞台活動。

（來源：傑仕登官方提供）

平面圖（來源：傑仕登官方提供）

重點展出遊戲陣容

展出遊戲陣容（來源：傑仕登官方提供）

CAPCOM：《惡靈古堡9 安魂曲》、《魔物獵人物語3：命運雙龍》、《PRAGMATA》等大作，提供與2025東京電玩展相同的試玩內容。此外，《快打旋風 6》預計在3月新增的Year 3角色「ALEX」，將於此次展覽進行全球首次試玩。

（來源：傑仕登官方提供）

Spike Chunsoft：《超級槍彈辯駁２×２》的體驗版將在此次展覽進行首次海外展出。同時現場也會邀請黑白熊、黑白美跟玩家朋友們一同合影留念。

超級槍彈辯駁２×２見面會（來源：傑仕登官方提供）

其他廠商：Arc System Works Asia、Aniplex、傑仕登發行等亦將展出多款作品。

舞台活動與製作人見面會時程表

舞台時程表（來源：傑仕登官方提供）

舞台時程表（來源：傑仕登官方提供）

展期間的舞台活動焦點包括：

賽事轉播：將舉辦《Monster Hunter Wilds Taiwan Championship》狩獵競速賽，並邀請知名實況主組隊參賽。《MONSTER HUNTER》系列製作人辻本良三與《MONSTER HUNTER Wilds》總監德田優也將到場。賽事將在CAPCOM ASIA的YouTube頻道直播。

Monster_Hunter_Wilds_Taiwan_Championship_活動告知（來源：傑仕登官方提供）

Monster_Hunter_Wilds_Taiwan_Championship_舞台來賓（來源：傑仕登官方提供）

Monster_Hunter_Wilds_Taiwan_Championship_舞台來賓2（來源：傑仕登官方提供）

製作人來台：確認將有多位遊戲製作人親臨現場，包括《魔物獵人物語3：命運雙龍》的執行製作人辻本良三、《惡靈古堡9 安魂曲》製作人熊澤雅登，以及《超級槍彈辯駁２×２》製作人榊原昌平，他們將在舞台上與玩家互動並分享遊戲情報。

主舞台來賓（來源：傑仕登官方提供）

主舞台來賓（來源：傑仕登官方提供）

主舞台來賓（來源：傑仕登官方提供）

網紅同樂：舞台活動也將邀請多位國內遊戲實況主與Youtuber與玩家同樂。

主舞台來賓（來源：傑仕登官方提供）

現場互動與贈品

試玩贈品：現場試玩指定遊戲可獲得贈品。

贈品（來源：傑仕登官方提供）

贈品（來源：傑仕登官方提供）

有獎挑戰：《莉莉幻想曲》設有挑戰賽，試玩指定曲目獲得高分的前十名玩家可獲得遊戲序號、電競耳機等獎品。

莉莉幻想曲攤位挑戰（來源：傑仕登官方提供）

任務轉蛋：玩家可領取任務卡，完成指定任務後可獲得禮物，完成所有任務更可參加轉蛋活動，獎品包含尚未發售的遊戲（將於發售後寄出）。

JD任務卡（來源：傑仕登官方提供）

JD好禮（來源：傑仕登官方提供）

周邊商品：現場物販區將販售CAPCOM及《槍彈辯駁》系列等周邊商品，並設有滿額禮活動。

物販（來源：傑仕登官方提供）