2026台北電玩展開幕！現場人潮直擊開箱：玩家徹夜排隊、熱門攤位人氣爆棚、Coser豪華陣容

遊戲盛事「2026 台北國際電玩展」（Taipei Game Show 2026）展開，儘管今天是平日，但玩家熱情絲毫不減，開展前場外早已聚集數百名夜排玩家，據了解，最早的一批死忠粉絲為了搶限量週邊，甚至從昨日晚間就開始在寒風中守候。若沒有提前購買預售票的玩家，現場購票窗口也大排長龍，光是進場就需要花費不少時間等待。假如假日想要前往，可以先參考一下現場人潮！

一進入展場，各大熱門遊戲攤位隨即被蜂擁而至的人潮包圍。一起來看看各家遊戲大廠、集換式卡牌、高人氣手遊攤位的現場佈置與人潮吧！

其中，《棕色塵埃2》展區不只是聚集了大量玩家，還有眾多高人氣 Coser 盛裝出席，氣氛相當熱烈。

而像是手遊《鳴潮》和《絕區零》則是因為限量週邊商品，從開展前就樣吸引超過 500 人排隊，讓攤位周邊擠得水洩不通，甚至排到展場外。此外，《Fate/Grand Order》（FGO）、《碧藍幻想》的 Cygames 等知名攤位也是人氣紅不讓，現場互動活動與試玩區皆大排長龍。

相較之下，任天堂體驗區目前的排隊狀況流暢，畢竟是今年電玩展規模最大的展區，空間非常的足夠，平均等待時間約在 20 分鐘左右，但預估隨著週末假日到來，排隊時間可能還是會增加許多。

同時現場各攤位的 Coser 和 ShowGirl 陣容也非常豪華，喜歡拍攝 Coser 的玩家不能錯過 HAOPLAY 攤位，《星痕共鳴》與《少女前線 2：追放》全天有多場團拍與互動活動；《碧藍航線》、《藍色星原：旅謠》、《勝利女神：妮姬》等都安排了大量人氣 Coser 與吉祥物見面會。

