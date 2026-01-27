2026台北電玩展 PChome任天堂遊戲機銷量爆增

(記者謝政儒綜合報導)2026台北國際電玩展(Taipei Game Show，TGS)將於1/29在南港展覽館登場！連續4年參展的日本家用主機大廠任天堂是今年最受矚目的焦點之一，其新機Nintendo Switch 2(NS2)，憑藉高度話題與體驗升級的帶動下，PChome 24h購物站上買氣同步沸騰。隨《Pokémon Pokopia》、《魔物獵人 物語 3：命運雙龍》等新作接力發售，成功帶動硬體換機潮，任天堂遊戲機較去年同期銷售量爆增530%；PS系列遊戲作品也是一大亮點，PChome 24h購物指出，第一季起多款大作《仁王3》、《惡靈古堡9 安魂曲》接連開放預購，作品類別橫跨動作冒險、格鬥與恐怖生存，反映出上半年遊戲市場類型之多元，精準對應不同玩家族群的偏好。



此外，Windows電競掌機因打破空間限制，讓玩家隨時體驗PC 3A大作與Steam遊戲庫，有效填補碎片化時間，電競掌機銷售量年增206%，成為今年寒假受矚目的娛樂選擇。觀察發現，硬體銷售深受新作發行帶動，無論是家庭派對或硬派續作，豐富的軟體陣容皆是消費者購入主機的主要誘因，現正是玩家們入手的最佳時機。站上同步推出此次TGS首度展出玩家引頸期盼的「羅技G PRO X 2 SUPERSTRIKE 無線類比電競滑鼠」，即日起至2/4預購登錄再抽「香港電子競技朝聖之旅」，圓一場電競迷的夢！PChome 24h購物「電玩品類日」推出1/31限量搶購活動，Nintendo Switch 2主機+遊戲超值組 限量時段10:00、15:00、21:00下殺優惠、即日起至2/28消費滿15,000元登記送最高5,000 P幣以及MyCard點數卡全面95折優惠。



PChome 24h購物觀察，2026年上半年電玩市場受多款指標性大作接連發售，展現明確的硬體換機趨勢。任天堂方面，隨《勇者鬥惡龍7 Reimagined》、《瑪利歐網球 狂熱》及三月登場的《Pokémon Pokopia》、《魔物獵人 物語 3》等IP新作開放預購，任天堂遊戲機較去年同期銷售量爆增530%；同時，本土國產遊戲《咒》的跨平台發行亦吸引市場關注。PlayStation陣營則由《我的英雄學院 無盡正義》、《仁王3》與《人中之龍 極3/人中之龍3外傳Dark Ties》率先點燃買氣，後續則有《惡靈古堡9 安魂曲》及《人機迷網 Pragmata》等高規格作品接力，推升高效能PS5 Pro銷售較去年同期成長50%。顯示不論是闔家歡樂或是硬核冒險類別，豐富的軟體陣容皆是消費者購入主機的主要誘因。PChome 24h購物除完整提供多元預購選擇，消費者可透過「PChome 超速配」，凡位於北北桃地區「晚上下單，一早取貨」，讓購物更即時、取貨更便利。PChome 24h購物「電玩品類日」，於1/31當日10:00、15:00、21:00三個整點時段，推出限量Switch 2主機+遊戲超值下殺組合。另外，即日起至2/28，消費滿15,000元登記送最高5,000 P幣(限量)，消費者可趁著年終獎金入袋之際，用滿額回饋優惠輕鬆購入，享受高品質的居家娛樂體驗。



今年TGS攜手多個官方硬體合作夥伴，Indie House獨立遊戲專區規模創新高。近幾年多款風格神作推出和玩家「隨身暢玩」需求，帶動站上電競掌機銷量較去年同期激增206%。針對這股掌機熱潮，首推 Windows 掌機標竿ASUS ROG Xbox Ally X 電競掌機，搭載AMD Ryzen AI Z2 8核處理器，以卓越的相容性與人體工學設計，讓3A大作流暢隨行，長時間遊戲更加舒適。另一亮點MSI 微星Claw 8 AI+電競遊戲掌機則搭載 Intel® Core™ Ultra 7 258V 處理器與全新NPU，配備8 吋 120Hz電競面板，視覺體驗極佳；購機即贈含Dock、100W充電器、外出包及保護膜大禮包。這類高效機種完美填補零碎時間，讓玩家無論窩在沙發或年節返鄉，都能將Steam上海量遊戲庫帶著走，是今年寒假最受矚目的娛樂神器。在周邊方面，站上強打ROG Azoth 96 HE 96%熱插拔三模磁軸電競鍵盤，特價10,690 元，限量送 ROG XXL滑鼠墊。此外，TGS首度亮相的羅技G PRO X 2 SUPERSTRIKE 無線類比電競滑鼠同步開賣，搶券折後4,790元再送小米檯燈。即日起至2/4預購登錄，更有機會抽中「香港電子競技朝聖之旅」，圓一場電競迷的夢