2026台北電玩展1月29日南港展覽館登場，早鳥票限量5000張售完為止

每年開春最受矚目的遊戲盛會即將登場！2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於1月29日至2月1日在南港展覽館1館登場，預購票即日起開放搶購，去年首度推出的150元早鳥票，再度好評回歸，限量5,000張售完為止。

2026台北電玩展早鳥票限量開賣，購買全票種還可再抽熱門遊戲主機（來源：TGS官方提供）

購票現省百元入場可再抽PlayStation5（Slim）數位版、Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合；另外，將同步開賣TGS X AKB48 Team TP獨家聯名套票，購買套票不僅能獲得獨家限定特典組，更享紀念親遞會指定場次的參加資格，呼籲玩家把握機會搶票，與喜愛的成員近距離互動，以免向隅。

廣告 廣告

一年一度的「GAME STAR遊戲之星票選」活動亦同步開跑，在12月31日前為自己心目中的遊戲之星投下珍貴的一票，本屆共有來自海內外計123款優秀作品參與，包括在TGA橫掃9項大獎的《光與影：33號遠征隊》、萬眾矚目將於明年全球同步公測的《明日方舟：終末地》等，競爭相當激烈。投票應援支持喜愛的遊戲、還可以參加抽獎，有機會將遊戲主機、電玩展門票、周邊好禮帶回家！

多元票種方案任選任挑、年度周邊別錯過 展期間逛LaLaport南港享優惠

即日起至12月28日，ibon售票系統搶先獨家開賣限量5,000張150元早鳥票（原價250元）；另有2,400組的「TGS × AKB48 Team TP」獨家聯名套票（售價650元）也於購物橘子平台同步限量開賣，販售至1月7日截止，以上限量票種皆售完為止；預購票正式開賣期間為12月29日至明年1月28日，單日票優惠價200元，還有包括年度新品的350元周邊套票，想一次連逛兩天或呼朋引伴的玩家，亦可選擇990元的二日玩家套票，套票可享新款TGS週邊。凡任一票種，憑購票憑證可參加抽獎，有機會將PlayStation5（Slim）數位版、Nintendo Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合等熱門遊戲主機帶回家。

TGS也首度與Mitsui Shopping Park LaLaport南港攜手，展期間憑TGS有價票券至商場可兌換100元折價券乙張，藉此串聯南港一日生活圈，為地方帶來蓬勃商機；此外，為號召喜愛遊戲的全年齡玩家，2026 TGS將延續開放12歲(含)以下兒童與設籍於南港區居民可憑證件免票入場，鼓勵家長在寒假期間，全家一同來體驗熱門遊戲、各類體感遊戲，讓孩子用正確方式了解電玩樂趣，現場還有闔家歡樂的桌遊樂園與Indie House獨立遊戲專區，是寓教於樂的最佳去處。

GAME STAR遊戲之星由你決定！佳績話題神作、霸榜手遊齊聚爭冠

「GAME STAR遊戲之星」每年由玩家選出自己的年度最愛，本次「PC Game」獎項共吸引80款作品參與，較去年成長，包括在2025 TGS首度開放試玩就引發玩家熱烈討論的《啦嗒噹》、今年9月甫上市獲得STEAM極度好評《紅色的鍊金術士和白色的守護者 ～蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房～》、還有持續吸引全球玩家關注的長青遊戲《英雄聯盟》等，而「Console Game」則有各種動畫作品中登場的機器人跨越藩籬齊聚一堂的《超級機器人大戰Y》、知名開發團隊小島工作室的最新作品《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、經典劇情RPG《英雄傳說空之軌跡FC》的完全3D重製版《空之軌跡the 1st》等，共42款遊戲同場較勁。

而「Mobile Game」則有60款熱門作品爭冠，包含HoYoverse推出人氣銀河冒險RPG《崩壞：星穹鐵道》、在TGA獲得玩家之聲大獎的《鳴潮》、線下活動吸引百位新娘到場的沉浸戀愛互動手遊《戀與深空》等；「臺灣自製獨立遊戲」、「臺灣研發遊戲」則有入選IGA最佳美術獎的《亞路塔：狐狸狐途的麵包冒險》、在遊戲中可拿起公文包狠狠毆打同事主管的Roguelite元素橫向捲軸動作遊戲《即刻離職》、經典IP回歸的《飄流幻境Re:星之方舟》等，合計有39款具有極高討論度的作品，競爭玩家心中最愛。

由台北市電腦公會主辦、QooApp協辦的「GAME STAR遊戲之星票選」即日起至2025年12月31日14:00止，玩家可透過Facebook投票支持當年度最喜愛的遊戲，為鼓勵玩家共同參與，凡於活動期間完成投票即可參與好禮抽獎，有機會獲得PlayStation®5 (Slim) 數位版、Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合、Nintendo Switch（OLED款式）等，還有多款精選限定遊戲周邊等，只要動動手指投下珍貴的一票，總價值超過56萬元的精美好禮就有機會讓你帶回家。

※文中活動實際抽獎規則，依正式活動網頁公告為準。

亞太遊戲高峰會2026年度大會

時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00

地點：南港展覽館1館1樓I區

官方網站：https://tgs.tca.org.tw/apgs/

2026台北國際電玩展

【商務區】

時間：1月29日(四)至1月30日(五) 10:00-17:00

地點：南港展覽館1館1樓I區

商務參觀預先登錄：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2b

（產業人士預先登錄免費 / 現場500元）

【玩家區】

時間：1月29日(四)至2月1日(日) 09:00-17:00

地點：南港展覽館1館4樓

票種資訊：https://tgs.tca.org.tw/?p=tickets_b2c

2026 GAME STAR遊戲之星票選 活動資訊

票選時間：即日起至2025/12/31 14:00

票選網站：

票選方式：登入Facebook帳號、按讚台北國際電玩展粉絲專頁即可投票，每組帳號限投一次。

抽獎獎項：PlayStation5 (Slim) 數位版 (1名)、Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合 (3名)、Nintendo Switch（OLED款式）(9名)、2026台北國際電玩展 一日參觀券 (100名)、特別賞 價值NT$10,000以上絨毛玩偶&抱枕套組 (1名)、Gamer賞 價值NT$10,000以上典藏禮盒&遊戲片套組 (1名)、價值NT$20,000以上遊戲周邊 (6名)、價值NT$10,000以上遊戲周邊 (15名)、價值NT$5,000以上遊戲周邊 (30名)

即日起參加2026GAME STAR遊戲之星票選活動，有機會將好禮帶回家（來源：TGS官方提供）

－

以上內容為廠商提供資料原文