2026台北電玩展1/29南港登場 399家業者、500款遊戲陣容全公開

2026台北國際電玩展於1月29日開展，圖為2025年盛況。圖／TGS提供

一年一度的玩家盛會「2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）」將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館 1 館盛大開展。本屆規模再創新高，匯集來自 26 個國家地區、399 家業者參展，將於 1 樓 I 區與 4 樓全展區雙層同步登場，展出作品橫跨主機、PC、行動裝置及桌遊，總計逾 500 款遊戲。主辦單位更大手筆祭出多項好禮，玩家購票入場即有機會抽中最新款「Nintendo Switch 2 瑪利歐賽車世界主機組合」、PS5 Slim 數位版及 Steam Deck 等大獎。

玩家區陣容豪華 任天堂、卡普空、光榮特庫摩強勢出擊

今年玩家區陣容星光熠熠，連續 4 年參展的任天堂規模更勝以往，將展出《卡比的馭天飛行者》《瑪利歐賽車世界》等新作試玩；CAPCOM 則由發行商傑仕登代理展出《Resident Evil Requiem》《Monster Hunter Stories 3：命運雙龍》及話題作《PRAGMATA》；光榮特庫摩帶來全球首度開放試玩的《真・三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》《零 ～紅蝶～ REMAKE》以及新作《仁王3》。

除此之外，台灣萬代南夢宮娛樂將展出《艾爾登法環 褪色者版》及《勇者鬥惡龍 VII Reimagined》；雲豹娛樂則有《空之軌跡 the 1st》及《城市獵人》等經典 IP 助陣，NIHON FALCOM 社長近藤季洋更將親臨現場與玩家互動。熱門手遊方面，《明日方舟：終末地》《絕區零》《鳴潮》《碧藍航線》及《勝利女神：妮姬》等也將帶來豐富的展場限定活動與周邊。

獨立遊戲與桌遊專區規模破紀錄 Steam特賣同步開跑

本屆「Indie House 獨立遊戲專區」由 Smilegate STOVE 獨家冠名，集結全球 23 國、191 組團隊，展出超過 250 款作品，包括台灣本土話題作《活俠傳》及海外知名發行商 Pocketpair、集英社遊戲的新作。配合展覽，TGS 也將於 1 月 29 日起在 Steam 平台舉辦線上特賣會，共 290 款遊戲祭出最低 1 折起的超殺優惠。

「桌遊樂園」則匯聚 31 家企業、超過 80 款作品，規模創歷年之最。現場將展出包括《寶可夢集換式卡牌遊戲》《遊戲王》《Magic: The Gathering 魔法風雲會》等逾 10 款熱門 TCG（集換式卡牌遊戲），滿足各類玩家需求。

2026台北國際電玩展玩家區平面圖。圖／TGS提供

商務區與亞太遊戲高峰會擴大舉辦 聚焦AI與獨立遊戲

商務區與「亞太遊戲高峰會（APGS）」今年移師 1 樓 I 區擴大舉辦。APGS 年度大會將推出「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台，聚焦生成式 AI、獨立遊戲開發等 6 大議題，邀請全球產業菁英開講。商務區目前已有超過 35 國、逾千名國際買主進行線上媒合。

預購票倒數搶便宜 星光套票享買一送一

TGS 預購票現正於 ibon 及 Klook 熱賣中，預購價 200 元（現場票 250 元），優惠只到 1 月 28 日。展覽期間每日下午 3 點半後更推出「星光套票」，雙人同行一人免費。此外，憑 1 月 26 日至 2 月 3 日統聯客運車票或 Mitsui Shopping Park APP 會員畫面，購票可再折 50 元。想搶先掌握更多展場資訊的玩家，別錯過 1 月 28 日晚間 8 點於 Twitch「TGS Live」直播的「展前之夜」。



