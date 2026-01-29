2026台北電玩展GAME STAR遊戲之星得獎揭曉！《鳴潮》橫掃三金、《XXL猛漢町》與《咖波》閃耀台灣本土原創

2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show 2026）今（29）日於台北南港展覽館 1 館盛大開幕。作為每年遊戲產業的指標性盛事，同樣受許多台灣玩家矚目的「GAME STAR 遊戲之星票選」頒獎典禮也在今日於電玩展主舞台 TGS STAGE 上正式登場。

本屆票選活動競爭激烈，共有 43 家廠商、123 款遊戲作品角逐榮譽，吸引上萬名玩家熱情參與投票。揭曉包括「臺灣自製獨立遊戲」、「臺灣研發遊戲」、「Console Game」、「Mobile Game」與「PC Game」等五大類獎項得主。

鳴潮成為本次票選最大贏家。（圖源：台北市電腦公會）

《鳴潮》橫掃三金成最大贏家，米哈遊旗下作品持續霸榜

本屆最大贏家非庫洛遊戲開發的跨平台開放世界動作遊戲《鳴潮》莫屬。該遊戲憑藉在全球的高人氣與龐大社群支持，不只是在去年 12 月奪下 TGA 2025「玩家之聲」大獎，在本次票選中更展現驚人氣勢，一口氣囊括了「Console Game」、「Mobile Game」與「PC Game」三大類別的金獎，達成三冠王成就。

而米哈遊 HoYoverse 旗下的《崩壞：星穹鐵道》與《原神》也展現了長期營運的強大實力。《崩壞：星穹鐵道》奪下 Console Game 銀獎以及 Mobile、PC 雙平台銅獎；邁入五週年的《原神》則連續三 3 獲獎，拿下 Console Game 銅獎及 PC 佳作。

臺灣原創實力堅強：《XXL猛漢町》、《咖波疊疊樂》獲金獎肯定

在備受關注的本土研發領域，展現了臺灣開發者的多元創意。由侍達遊戲藝術推出的毛茸茸冒險 RPG《XXL 猛漢町》，以獨特的角色設定與冒險玩法受到玩家喜愛，成功奪下「臺灣自製獨立遊戲」金獎與「臺灣研發遊戲」銀獎雙料殊榮。

「臺灣研發遊戲」金獎則由波神有限公司推出的《咖波疊疊樂》獲得。這款改編自知名 IP「貓貓蟲咖波」的點擊疊疊樂手遊，憑藉可愛畫風與輕鬆上手的玩法，在票選中脫穎而出。

此外，F Project 製作的像素風格快節奏遊戲《下來啊！冰鳥》，結合實況梗與幽默腳本，獲得「臺灣自製獨立遊戲」銀獎及「臺灣研發遊戲」銅獎；葉開罐工作室的職場動作遊戲《即刻離職》則以爽快的打擊感與共鳴度超高的題材，拿下「臺灣自製獨立遊戲」銅獎與「臺灣研發遊戲」佳作。

女性向遊戲與長青樹《英雄聯盟》不容小覷

當然女性向遊戲市場持續展現驚人爆發力，現象級戀愛互動手遊《戀與深空》，靠著沉浸感超強的 3D 體驗與高人氣，繼前一年獲獎後，今年再度奪得「Mobile Game」銀獎。

而在 PC 平台方面，長青樹《英雄聯盟》在推出 16 年後依然屹立不搖，連續三年獲獎，本次拿下「PC Game」銀獎。

2026 GAME STAR 遊戲之星 重點得獎名單

【臺灣自製獨立遊戲】

金獎： 《XXL猛漢町》

銀獎： 《下來啊！冰鳥》

銅獎： 《即刻離職》

【臺灣研發遊戲】

金獎：《 咖波疊疊樂》

銀獎： 《XXL猛漢町》

銅獎： 《下來啊！冰鳥》

佳作： 《萬源聖魔錄》、 《即刻離職》

【Console Game 主機遊戲】

金獎： 《鳴潮》

銀獎： 《崩壞：星穹鐵道》

銅獎： 《原神》

佳作： 《絕區零》、《明日方舟：終末地》、《無限暖暖》、《光與影：33號遠征隊》、《真・三國無雙 起源》

【Mobile Game 行動裝置遊戲】

金獎： 《鳴潮》

銀獎： 《戀與深空》

銅獎： 《崩壞：星穹鐵道》

佳作： 《原神》、《絕區零》、《Garena 傳說對決》、《明日方舟》、《戀與製作人》

【PC Game 電腦遊戲】