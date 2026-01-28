2026台北飯店外帶年菜推薦10間：文華東方破萬元「佛跳牆」場面十足，晶華「年夜飯組」小家庭最適合
2026年農曆新年，台北飯店「外帶年菜」全面進化，從米其林星級中餐、經典圍爐桌宴，到小家庭外帶與宅配年菜，選擇比以往更細緻也更彈性。本篇一次盤點10間台北飯店年菜重點，看懂各家定位、風格與適合族群，輕鬆選到最對味的那一桌。
2026飯店外帶年菜推薦 1.台北文華東方酒店
如果要挑一道一看就知道是飯店等級的年菜，台北文華東方酒店「雅閣」的極品佛跳牆幾乎不用猶豫。連續八年摘下米其林一星，這鍋湯本來就不是走浮誇路線，而是把時間與火候全部熬進去。阮明燊主廚以老母雞、金華火腿與豬肉慢熬八小時成湯，瑤柱與火腿先烤再入鍋，香氣一開始就站得住腳；蹄筋炸過鎖甜，鮑魚以鮑魚汁細滷，花膠續燉收尾，最後再附上一盅官燕，留給家中自行加入，一口一口喝得出層次、膠質與深度的那種（約6人，NTD13,888）。
2026飯店外帶年菜推薦 2.台北晶華酒店
談到2026飯店年菜，台北晶華酒店這一波操作可以說是把「選擇困難」做到極致。今年以「五星圍爐×多國料理」為主軸，集結館內七大餐廳主廚，一口氣推出11款外帶套組，從粵、滬、川、台，到日式鍋物與西式節慶菜色，全都包進來。9天春節假期遇上返鄉潮與海外家族回台，訂位早就不是選項，主廚當日現做的熟食年菜反而成為最聰明的解法。無論是走舊上海年味的滬川宴、澎湃辦桌魂的總鋪師台菜、講究火候的粵式花膠鮑魚，還是三燔的日式海陸鍋物，晶華這次不是賣單一道招牌，而是把不同世代、不同口味的「團圓想像」一次整理好，讓圍爐這件事，少一點忙亂，多一點選擇的餘裕。
編輯推薦｜「滬川鮑魚龍蝦團圓宴」開場不是隨便湊數的小菜，而是用滬式功夫前菜慢慢鋪陳節奏，從陳醋海蜇頭的酸香、無錫脆鱔柳的酥脆，到紹興醉蝦與桂花蜜蓮藕，味道層層推進，吃得出講究。主菜直接拉高氣勢，乾燒鮮龍蝦火候俐落，紅煨鮑皇東坡肉油潤卻不膩，完全是年節才會出現的豪氣配置，最後用桂花紫米甜八寶收尾，甜度收得剛好（約6人，NTD16,800）。
2026飯店外帶年菜推薦 3.台北君品酒店
在2026飯店年菜這一局，君品酒店館內一次鋪開三種團圓版本，從米其林三星頤宮的粵菜工藝、宴會廳講究氣勢的桌宴，到適合年輕家庭的輕鬆型餐桌，同時也把外帶年菜全面升級。最吸睛的，依舊是頤宮團隊打造的「富貴大盆菜」，以高級海味層層堆疊，一上桌就有年節主菜的定錨效果；搭配走溫潤路線的明火雞粥燉花膠，剛好平衡油香與膠質。對小家庭或想自由加菜的人，五福臨門套組與四大風味組合反而更實用，從廣東、上海到台式與原住民料理，彈性高、不綁手。
編輯推薦｜如果是人數不多、又不想將就的家庭，君品酒店這套「五福臨門」五人套餐，反而是今年年菜清單裡最實際的一款。五福拼盤暖場，接著是紅燒大黃魚與椒鹽海大蝦，魚蝦齊上桌，年味與氣勢自然成立；雙醬土雞與百菇長年菜走的是長輩安心、年輕人也能接受的路線。再補上一盅極品佛跳牆，把飯店年菜該有的儀式感一次補齊，最後用福圓芋泥收尾，甜而不膩（約5人，NTD6,888）。
2026飯店外帶年菜推薦 4.台北萬豪酒店
面對2026年菜市場明顯往「小家庭＋自由搭配」傾斜，台北萬豪酒店這次的布局相當精準。由擁有40多年資歷的國宴主廚高鋼輝操刀，主打四人份海陸年菜組，直接鎖定不想將就、又不想吃過量的家庭輪廓。整套菜色把飯店等級的功夫菜前置完成，在家只要覆熱就能上桌，對過年想輕鬆一點的人來說非常加分。單品年菜同樣有記憶點，從港式富貴盆菜、花膠鮑魚佛跳牆，到八寶鴨與青藤椒牛腮飯，各自都有明確角色定位，想澎湃或走溫潤滋補都能自由拼裝。
編輯推薦｜如果家中成員不多，這套「萬馬迎春豪運年菜組」很容易成為安全牌。先用五福臨門品味集打頭陣，涼拌牛三寶、麻辣鴨翅、醉蝦到冰卷，一次把冷盤該有的層次鋪好。主角則交給頂級花膠鮑魚佛跳牆，湯頭濃而不膩。接著是香蒜燒海鱸魚與蜜椒伊比利豬腱排，魚肉細緻、肉香飽滿，走的是大人小孩都能接受的路線，最後用港式臘味糯米飯收尾，把年味穩穩落地。（約4人，NTD7,288）。
2026飯店外帶年菜推薦 5.台北君悅酒店
每到年節，台北君悅酒店最搶手的，向來不是花俏噱頭，而是真的來自餐廳內場的熱菜桌宴。今年由雲錦中餐廳與漂亮廣式海鮮餐廳各自限量推出100套、當日現做的六道式外帶圍爐菜，明顯鎖定重視火候與現炒鑊氣的老饕。雲錦走的是中菜功夫路線，乾燒龍蝦、蔭鳳梨蒸石斑與麻油雞米糕穩穩撐起年節主軸；漂亮則以廣式海鮮見長，松露蒜香龍蝦、金蒜脆皮雞搭配蟹肉臘腸米糕，再補上一盅胡椒豬肚竹絲雞湯，暖胃又有氣勢。
編輯推薦｜「漂亮海鮮餐廳」乾燒龍蝦與蔭鳳梨蒸石斑撐起年節主軸，松露栗子牛排、麻油雞米糕與甘蔗燻雞補齊香氣層次，最後以泡椒碧綠炒海鮮收尾。若想再拉高氣勢，可加價升級「甕裡禪精燉煲湯」，花膠、九頭鮑與土雞慢燉入湯（約4~6人，NTD8,800）。
2026飯店外帶年菜推薦 6.台北艾麗希爾頓格芮精選酒店
看準近年小家庭圍爐成為主流，台北艾麗酒店宴會廳延續去年好評，再度推出馬年外帶年菜組，直接比照飯店內用規格，把七道功夫菜一次配齊。從繽紛五彩冷盤開場，蜇絲貢菜、油封雞、鹽滷鵝一路鋪陳，再接上百花中卷與優格松露鮮貝，海陸節奏抓得剛好。中段的蟹粉燴長年菜與蒜香蒸龍蝦走的是穩定派路線，吃得出火候與食材本味；糖醋鯃仔魚酸甜下飯，最後以花膠佛跳牆與醬香鴨腿佐蔥餅收尾，不走浮誇，而是讓年夜飯該有的層次與儀式感一次到位（約4~6人，NTD9,888）。
2026飯店外帶年菜推薦 7.台北喜來登大飯店
看準「外帶年菜」已成過年標配，台北喜來登大飯店今年乾脆把館內王牌餐廳一次拉上桌，從米其林到異國料理，全力支援不同家庭的圍爐想像。星級熱菜依舊是主流，請客樓推出的六人海陸盛宴，從五福冷盤、佛跳牆到麻油雞煨飯，節奏完整、氣勢到位，走的是「不用再補菜」的安心路線；偏好粵菜的，辰園以燒味拼盤、花膠燉雞與龍蝦主菜堆疊年味，溫潤又討喜。若想更彈性，冷凍年菜與湯品單點同樣齊全，從一品雞湯、佛跳牆到牛三寶，都能視人數自由加減。
編輯推薦｜那辰園這套「祥雲瑞彩」把粵菜該有的層次一次鋪好，從「鴻運燒味拼」開場，叉燒、烤鴨、茶鵝輪番上陣，香氣直接定調。主菜「蟲草醬皇蒸龍蝦」火候精準、醬香濃而不膩，是典型讓長輩點頭的安全牌；花膠燉雞湯與干貝蟹肉娃娃菜則負責把整桌拉回溫潤節奏，「極品鮑魚珍珠雞」象徵意味也給得很足，最後用椰香奶皇捲收尾（約6人，NTD13,888）。
2026飯店外帶年菜推薦 8.台北漢來大飯店
迎接2026馬年，漢來美食餐飲集團這次幾乎是「全體出動」。從漢來名人坊、福園台菜、翠園粵菜到宴會廳，不只端出除夕圍爐宴，也同步把外帶年菜與宅配通通補齊。福園年年熱賣的外帶團圓菜，今年由30年資歷的王誌雄主廚操刀「駿馬迎春外帶團圓年菜」，龍蝦、封肉、海鮮羹與米糕一桌到位，走的是長輩安心、年輕人也買單的路線；想加菜的人，名人坊與翠園的單品年菜選擇夠齊，從白鯧魚、炸子雞到鮑魚花膠湯都能自由搭配。（NTD10,888）
2026飯店外帶年菜推薦 9.台北士林萬麗酒店
以「匠心細火、儀式團圓」定調2026新春，台北士林萬麗酒店，把時間與火候老實堆進味道裡。從前菜就能感受到節奏鋪陳，烘烏魚子搭脆甜蘋果，鹹香與果香交錯得剛剛好，琥珀核桃則是那種會讓人不自覺再伸手的年節記憶。主廚秘製黑叉燒火候精準，外層焦香、內裡柔嫩，甜潤不膩。重頭戲的花膠鮑魚佛跳牆湯色溫潤、香氣層層推進，是圍爐桌上最有存在感的核心。清蒸紅條回到純粹海味，脆皮燒雞與手工蘿蔔糕則把年味穩穩收住。即便是冷凍外帶，從黃金鯧到筍絲腿庫，依舊保留萬麗一貫的細膩與份量感，適合想在家好好過年的那一派。
編輯推薦｜「常溫五福臨門年菜外帶組」算是很聰明的配置，前菜盤就把年味鋪好，烏魚子、秘製黑叉燒、琥珀核桃搭配蒜苗與青蘋果，鹹香與清爽交錯得恰到好處；主角「御品花膠鮑魚佛跳牆」不走浮誇甕裝，重點放在湯頭層次本身。清蒸紅條走穩定派路線，脆皮燒雞配銀絲卷則負責撐起全桌氣勢，最後以萬麗手工蘿蔔糕收尾，把年節儀式感穩穩落地（約6人，NTD9,888）。
2026飯店外帶年菜推薦 10.台北美福大飯店
看準想在家輕鬆過年的需求，台北美福大飯店今年把年菜陣線直接拉滿，從港台、義日到中式桌宴，一口氣端出多達45款選擇。最受歡迎的，仍是適合4至6人共享的中式桌菜，十道菜一次到位，預訂還加贈干貝蘿蔔糕，對不想再為份量傷腦筋的家庭來說相當友善。單品年菜則走自由搭配路線，從米其林一星米香台菜餐廳的八寶布袋雞，到潮粵坊餐廳的富貴盆菜，再到日料鱈場蟹、義式肋眼牛排，各自都有明確角色定位。這一波美福不是要你全包，而是把選擇準備好，讓年夜飯可以依照家庭節奏，慢慢組合出最適合自己的那一桌。
編輯推薦｜宴會廳這套外帶年菜組精緻桌菜就是很典型的飯店解法，冷盤先上桌，烏魚子、藤椒鮑魚、黑叉燒到XO醬海蜇，一次把年味鋪齊；主菜直接拉高氣勢，金沙原隻龍蝦、柱侯黃燜龍膽石斑、慢滷Prime帶骨牛小排輪番上陣，再補一盅花膠佛跳牆撐場，最後用松露醬鮑魚雞粒炒飯收尾。（約4~6人，NTD19,800）
