2026台北、桃園市長候選人難產？ 綠黨團這樣說

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，待台南、高雄、台中以及新北都定案之後，台北、桃園未來一定會推出最有勝算的人選。(本報資料照片)

民進黨高雄市長初選於12日晚間完成民調作業，預計將於13日開封民調數據，並公布最終結果，同時13日執行嘉義縣長初選，由蔡易餘對上黃榮利；不過針對台北、桃園、新竹的潛在參選者眾，卻遲遲未有提名人選，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，待台南、高雄、台中以及新北都定案之後，台北、桃園未來一定會推出最有勝算的人選。

鍾佳濱表示，長期以來，六都的選戰一向都是外界所關注的議題，目前民進黨針對台南、高雄正在進行初選最後階段，而新北、台中則已經定案。

他強調，至於台北跟桃園，繼其餘4都定案後，民進黨會審慎在選對會加以討論，未來一定會推出最有勝算的人選，這點希望外界能夠給予民進黨更多的意見，一定會納入考慮。

