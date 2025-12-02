2026台南好young卡司公布! 告五人.動力火車等團體將出演

南部中心／鄭博暉、陳姵妡 台南報導

又到了12月，外界相當期待的2026台南好young耶誕跨年系列活動，已經正式開跑，今天公布12月20號跟27號的超強卡司，不只影視歌三棲的女星郭書瑤精心準備表演，還有天團告五人、動力火車跟玖壹壹等天團演出，其中受到年輕朋友喜愛的AcQUA源少年，也在記者會上，展現精湛舞技。





「2026台南好young」卡司公布！ 告五人、動力火車等團體將出演

集結台日超人氣、搖滾跟台灣天團的2026台南耶誕跨年活動，超強卡司陸續公開。（圖／民視新聞）

團體AcQUA源少年：「一見你就讓心的節奏瞬間改變。」高顏值男團AcQUA源少年，青春活力演出，吸引眾人目光，集結台日超人氣、搖滾跟台灣天團的2026台南耶誕跨年活動，超強卡司陸續公開，其中AcQUA源少年，更是吸粉無數。AcQUA源少年黃莑茗：「（表演結束）就直接回去找媽媽了，太好了每次回到台南就感覺很親切，台南市長黃偉哲vs.AcQUA源少年黃莑茗，麻豆的子弟你有沒有推薦什麼，台南市長黃偉哲vs.AcQUA源少年黃莑茗，麻豆碗粿吧。」2026台南好young耶誕跨年系列活動，從11月29號開始，連續6周，舉辦三場親子活動，三場大型演唱會，周二公布12月20號卡司陣容，不只主持人請到韓籍啦啦隊女神李多慧，還有告五人、動力火車等天團，而影視歌三棲的女星郭書瑤，則預計在在27號帶來精心演出。





「2026台南好young」卡司公布！ 告五人、動力火車等團體將出演

台南好young耶誕跨年系列活動，主持人請到韓籍啦啦隊女神李多慧。（圖／民視新聞）





藝人郭書瑤：「然後其實這次也為了這個表演，我想了一下，就是我們歌單的這件事情，因為也會有新的音樂作品，藝人郭書瑤，要帶給大家。」除了能歌善舞的瑤瑤，還有天團玖壹壹，以及華語金曲獎最受歡迎新人的林亭翰，也將和父親林隆璇同台演出，消息一出就話題不斷。台南市長黃偉哲：「台南好young演唱會，事實上已經打出知名度，而且已經是一個很重要的品牌，所以很多國內外的藝人，還有很多好朋友，都非常趨之若鶩，我們還是希望很多好朋友一起來台南，剛剛也聽到了，很多好吃好玩的地方都等著你來。」至於最受矚目的跨年場卡司，先賣個關子，到底還會有那些國內外巨星降臨台南，陪民眾歡度耶誕、迎接2026，也讓外界，相當期待。

原文出處：「2026台南好young」卡司公布！ 告五人、動力火車等團體將出演

