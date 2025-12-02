2026台南好young卡司公布 告五人.動力火車.玖壹壹全到齊

台南市 / 綜合報導

不少人期待的「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，已經開跑，超強的演出的卡司也曝光，包括影視歌三棲的女星郭書瑤，金曲獎最佳組合「動力火車」、超人氣男團「AcQUA源少年」，以及天團告五人、玖壹壹等演出，還有啦啦隊女神李多慧也受邀擔任主持人，從12月20日「搖滾耶誕」到27日的「南瀛草地音樂會」，一路帶大家嗨到12月31日的跨年夜。

男團AcQUA源少年，高顏值組合好吸睛，台日超人氣吸粉無數，2026台南耶誕跨年活動開跑，超強卡司曝光，除了ACQUA源少年，主持人VS.藝人郭書瑤說：「哈囉，大家好，我是郭書瑤，(哇，好棒喔)。」影視歌三棲的女星郭書瑤，為了演出做了特別的準備。藝人郭書瑤說：「我們這一次也在討論，要不要就是，首唱新作就在這一場。」

另外還有他們，動力火車《我很好騙》說：「我很好騙，對愛太渴望變成死穴。」金曲最佳組合「動力火車」以及天團告五人玖壹壹等，除了本土的，日本療癒系歌手川西奈月，還有啦啦隊女神李多慧也受邀擔任主持人，台、日、韓超人氣藝人與樂團，一次到齊。

台南市長黃偉哲說：「另外還有三場親子活動，都是非常非常精彩，歡迎大家一定要來台南好young演唱會。」從12月20日「搖滾耶誕」，27日「南瀛草地音樂會」，台南市府一路帶大家，嗨到12月31日跨年夜，迎接2026年到來。

