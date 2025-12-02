2026台南好young卡司首波曝光！宅男女神驚喜現身 李多慧首扛主持棒

記者林昱孜／台南報導

宅男女神郭書瑤現身，27日即將在台南「南瀛草地音樂會」表演。（圖／記者林昱孜攝影）

「2026台南好young」首波卡司公開！超人氣天團告五人、金曲最佳組合動力火車、AcQUA源少年12/20搖滾耶誕在台南。今（2）日下午，市長黃偉哲在公布名單記者會上更丟出彩蛋，郭書瑤（瑤瑤）驚喜現身，引起在場粉絲暴動，12月27日晚上即將登上南瀛草地音樂會舞台，屆時預計將獻上新作品。

AcQUA源少年受邀於20日耶誕搖滾演場會上演出。（圖／記者林昱孜攝影）

郭書瑤驚喜現身台南市政府，從市長黃偉哲手中接過在地伴手禮，即將在27日新營場「南瀛草地音樂會」表演。郭書瑤說，已經開始討論歌單及排練，當天要帶給大家耳目一新的表演。同樣在這一波「2026台南好young」受邀於20日登上搖滾耶誕演唱會舞台的，還有AcQUA源少年，現場演唱《e步e步》獲得在場觀眾掌聲。

2026台南好young卡司首波曝光，宅男女神瑤瑤驚喜現身。（圖／記者林昱孜攝影）

「2026台南好young」耶誕跨年活動，卡司陸續公布，20日位於永華市政中心西側廣場的耶誕搖滾演唱會，由籃籃、李多慧主持，屆時將有天團動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光等藝人登台。

藍藍、李多慧搭檔主持搖滾耶誕演唱會。（圖／台南市政府提供）

27日南瀛草地音樂會，由Dennis丹尼斯主持，由玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚等藝人，接力開唱；31日台南好Young跨年演唱會，確定有F.F.O.、Angie安吉陪大家跨年，另外還有尚未曝光的超強卡司，再賣一下關子，即將公布。

