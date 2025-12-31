2026台南好YOUNG跨年台港日韓藝人接力唱 群眾嗨翻搶看天團

即時中心／綜合報導

由台南市政府主辦的「2026台南好YOUNG跨年晚會」在今（31）日晚登場，集結台、韓、港、日等知名藝人/天團接力演出，陣容華麗，還未開演就吸引大批歌迷提前排隊等待。除了跨年演唱會卡司精彩可期，西側廣場現場更聚集了許多在地美食攤販，讓民眾聽覺、味蕾都能獲得最大滿足。台南市長黃偉哲也在演唱會開始前抵達西側廣場與等待的民眾互動、發送糖果，並向現場值班的警消人員、醫護人員致意。

黃偉哲表示，今年跨年台南風和日麗、天氣很好，開場時間現場已經人山人海，總人次有機會打破去年的25萬人次紀錄。黃偉哲說明，台南跨年除了天氣好、陣容精彩，還結合了台南購物節活動，在現場攤位消費加碼4倍送，等於每消費50元可獲得高達4組序號，中獎機率大大提高，邀請民眾一定要來台南跨年，欣賞好聽演唱會、買好吃東西、參加台南購物節，一舉數得。

開場時間現場已經人山人海。（圖／台南市府提供）





贊助商之一的中華電信亦在活動現場設置攤位，與民眾一起享受跨年的幸福快樂，黃偉哲也特別前往參觀，體驗中華電信的AI拍照，以及含括了「海地星空」的多軌道衛星通訊服務。黃偉哲感謝中華電信，不斷提升通訊技術，並透過多種通訊載具，提供給消費者最棒的通訊體驗。

「2026台南好YOUNG跨年晚會」晚間五點四十分率先由禾羽KIMI登台，為將近七小時的演唱會馬拉松舞台暖場，主持人吳建恆、徐凱希熱情與現場觀眾互動，演唱會也正式揭開序幕。潮流創作歌手派偉俊、「最美星二代」Angie安吉先後帶來精彩表演，時而動感、時而抒情，不少親子家庭也來到現場同樂。

隨著夜色更深，演唱會現場人潮越來越多，雙人英倫搖滾樂團JADE登台，特色曲風瞬間將觀眾拉入不同氛圍；金曲天團「麋先生」一登台更是瞬間沸騰台前氣氛，暢快搖滾同時融合抒情、電子等多種元素，創造出既熱血又細膩的聽覺體驗。

金曲天團「麋先生」。（圖／台南市府提供）

緊接在「麋先生」的表驗後，由號稱「風雨男團」的FEniX帶來精湛唱跳演出，點燃現場熱力，台下粉絲熱情歡呼。截至晚間八點為止，美食區已經全滿，舞台前草地區則已接近九分滿，主辦單位統計現場約已聚集15萬人次觀眾。

「風雨男團」FEniX。（圖／台南市府提供）

在家收看的民眾可鎖定民視無線台電視轉播、中華電信MOD、台南市第3公用頻道；網路直播可至TVBS NEWS YouTube 頻道、台南市長黃偉哲臉書專頁、台南TODAY 臉書專頁、OTT平台有中華電信Hami video。

