2026台南好YOUNG跨年熱力開唱

[NOWnews今日新聞] 「2026台南好YOUNG跨年晚會」在今（31日）晚登場，集結台、韓、港、日等知名藝人/天團接力演出，還未開演就吸引大批歌迷提前排隊等待。市長黃偉哲更驚喜化身演唱會中場「彩蛋嘉賓」，親自上台與主持人徐凱希合唱伍佰的名曲〈愛情限時批〉，展現親民一面，毫無預警的橋段成為晚會中段最驚喜的亮點之一，現場民眾又驚又喜、掌聲與歡呼聲不斷，增添更多歡樂回憶。

▲市長黃偉哲更驚喜化身演唱會中場「彩蛋嘉賓」，親自上台與主持人徐凱希合唱伍佰的名曲〈愛情限時批〉，展現親民一面，也成為晚會中段最驚喜的亮點之一。（圖／南市府提供）

今天的跨年晚會」除了跨年演唱會卡司精彩可期，現場更聚集了許多在地美食攤販，讓民眾聽覺、味蕾都能獲得最大滿足。黃偉哲也在演唱會開始前抵達與等待的民眾互動、發送糖果，並向現場值班的警消人員、醫護人員致意。

贊助商之一的中華電信亦在活動現場設置攤位，與民眾一起享受跨年的幸福快樂，黃偉哲也特別前往參觀，體驗中華電信的AI拍照，以及含括了「海地星空」的多軌道衛星通訊服務。黃偉哲感謝中華電信，不斷提升通訊技術，並透過多種通訊載具，提供給消費者最棒的通訊體驗。

「2026台南好YOUNG跨年晚會」晚間五點四十分率先由禾羽KIMI登台，為將近七小時的演唱會馬拉松舞台暖場，主持人吳建恆、徐凱希熱情與現場觀眾互動，演唱會也正式揭開序幕。潮流創作歌手派偉俊、「最美星二代」Angie安吉先後帶來精彩表演，時而動感、時而抒情，不少親子家庭也來到現場同樂。

黃偉哲表示，「台南好young」能持續邀請國際級卡司、打造全台指標性的跨年舞台，並非一人之力，而是市府團隊、議會支持、企業贊助與市民共同成就的成果。近年來多位韓、日知名藝人陸續登上台南跨年舞台，讓國際明星親身感受到台南的熱情與規模，也因此樂於來台南迎接新年。去年活動吸引約25萬人次，今年現場人潮更勝以往，期盼再創新高，也讓更多人看見台南的城市魅力。

他也邀請民眾持續在市長臉書、社群平台留言許願明年想邀請的藝人，市府將在各界支持下持續努力圓夢。黃偉哲強調，明年將是他任內最後一年，會全力以赴把活動辦得更好，也持續提升城市治理品質，期盼市民朋友都能為台南感到驕傲。

為迎接國內外藝人，市長黃偉哲於後台特別準備豐富餐點，他表示，今晚不僅舞台前人聲鼎沸，後台同樣熱鬧。藝人們演出後才能盡情享用美食，因此市府特別在後台準備多款台南在地特色小吃，讓無法外出逛美食街的韓、日、台藝人，也能透過美食體驗台南的飲食文化。

今晚演出卡司星光熠熠，各具特色。一舉拿下金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」及「年度專輯」三大獎的李竺芯，以輕快旋律唱出獨有的「台南查某囝」韻味，這次跨年更特別帶來重新編曲的〈巷仔內的台南〉，讓觀眾沉浸在她聲音所描繪的巷弄風景；擅長主持模仿的歌手康康以其獨特聲嗓、國台語雙聲帶的魅力，也以幽默又熱情的演出迅速炒熱全場氣氛，博得滿堂彩。

人氣搖滾天團八三夭接連演唱〈想見你想見你想見你〉、〈致青春〉等經典神曲，合唱聲浪此起彼落，形成最動人的跨年共鳴；來自香港、曾獲勁爆十大卓越歌手肯定的魏浚笙，時而動感、時而抒情的舞台表現，展現成熟又多變的音樂魅力；新世代冠軍男團 F.F.O.帶來熱力十足的唱跳舞曲，贏得年輕族群熱烈回應。

長達7小時的「台南好young」跨年晚會越夜越精彩，熱烈、感動、震撼與沉浸的氛圍不斷交錯，現場歡呼聲此起彼落、全場沸騰。不同音符點燃不同世代的熱情，也再次讓台南在歲末年終之際，成為全國矚目的跨年舞台。

