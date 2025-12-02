



「2026台南好young」首波卡司公開，超人氣天團告五人、金曲最佳組合動力火車、AcQUA源少年12/20搖滾耶誕在台南；本土天團玖壹壹、情歌王子林隆璇、瑤瑤郭書瑤12/27齊聚新營南瀛綠都心；日本透明系女聲川西奈月、新銳女子樂團Faulieu. 首次來台南獻唱。台南市長黃偉哲說，台南不只提供金馬獎劇組拍攝基地，更努力創造演唱會天花板級卡司。

黃偉哲說，我們連主持人都是耳目一新，堪稱「啦啦隊天花板」等級的韓籍啦啦隊女神李多慧與綜藝小天后籃籃，將擔綱12月20日搖滾耶誕演唱會的主持人。

廣告 廣告

12月20日將來台南演出的AcQUA源少年，今日特地來到記者會演出e步e步，邀請各界鎖定「台南好young」就對了。AcQUA源少年的隊長黃莑茗是台南麻豆人，也在記者會上分享自己私藏的台南景點，歡迎大家來看演唱會也來台南旅遊。除此之外，12月20日的卡司還有被形容是「New Wave 新浪潮」風格創作歌手JUD陳泳希、青春有勁的紫月光以及日本透明系女聲川西奈月。因為代表作〈理想的女孩〉在社群平台突破3億次播放的川西奈月，在日本與韓國掀起話題，也讓她的名字在亞洲迅速竄紅，成為新一代的療癒系人氣女聲。她曾公開表示非常期待品嘗台灣的滷肉飯，對於首次台南現場演出既興奮又期待。

卡司陣容同樣強大的，還出現在12月27日新營場「南瀛草地音樂會」，有今日出席記者會的嘉賓瑤瑤 郭書瑤，瑤瑤表示最近一直在討論歌單及排練，當天一定會帶給大家耳目一新的表演。此外，Z世代女力組合Faulieu.確定登上「台南好young」耶誕跨年列車演出，這也是近年來首次有日本藝人登上新營舞台，日本新銳女子樂團Faulieu. 2023年正式成軍，出道僅兩年就寫下Live House完售紀錄，以多層次合奏與細膩旋律受到矚目，並在Tunecore J-POP排行榜拿下俄羅斯、新加坡、香港等地冠軍；情歌王子、同時也是知名詞曲創作及製作人林隆璇；療癒美聲吳汶芳；影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰；「唱作俱佳的音樂人」林亭翰；甜美小公主張羽靚等知名藝人，輪番上陣。值得一提的是，華語金曲獎「最受歡迎新人」的林亭翰，多次與父親林隆璇同台演出，其中包含在鳴日號列車上舉行的「移動中的演唱會」，父子倆再度同台於台南耶誕跨年活動新營場演出，也讓地方期待。

跨年場則搶先公布被譽為「最美星二代」的Angie安吉，為藝人陽帆的愛女，創作能量豐沛，輕柔甜美的歌聲將首度登上台南跨年融化粉絲。

主辦單位新聞及國際關係處表示，為了讓民眾參與活動效益發揮到最大，台南購物節活動已全面啟動，只要50元，就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明（2026）年3月1日，而且追溯自今（114）年7月1日起的發票都可以登錄，活動期間涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，從買菜、逛市集到採辦年貨，都有機會中獎，包含百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券等多項好禮，其中現金獎全面升級，每月抽出現金8萬元，壓軸再加碼抽出現金88萬元！邀請大家提早規劃台南之旅，「玩台南、吃台南、買台南」。

更多新聞推薦

● 2026台南好young首波卡司公布 李多慧與籃籃擔綱演唱會主持人