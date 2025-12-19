南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

2026台南好Young，首場耶誕搖滾演唱會，將在20號登場，參演的日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國女團UNIS跟歌手鄭恩地，陸續抵達台南為演出暖身。台南市長黃偉哲在見面會上，特別安排台南在地農特產品跟當季水果給歌手們品嘗，讓她們直呼好好吃！





2026台南好Young 日本歌手、韓國女團接力登場

影視歌三棲的韓星鄭恩地，也將在活動獻唱抒情歌曲。（圖／民視新聞）

主持人：「歡迎我們韓國，最有實力最年輕，青春無敵的我們的UNIS。」韓國人氣女團UNIS，成員學院風打扮亮相，她們將在2026台南好young搖滾耶誕演唱會中演出，提前抵台跟粉絲見面，更特別用中文跟大家問候。韓國女團UNISvs.台南市長黃偉哲：「你好我們是UNIS，你好，謝謝我非常高興，能夠來到這裡，跟差我50歲的，跟差我40幾歲的美女在一起。」青春無敵的UNIS來到台南，市長黃偉哲，身為美食之都的大家長，趕緊準備多樣府城美食，來招待貴客。

廣告 廣告





2026台南好Young 日本歌手、韓國女團接力登場

新生代創作歌手川西奈月跟宮崎薰，兩人知道要來台南演出，還先提早做好美食功課。（圖／民視新聞）





台南耶誕演唱會，請來韓日港台超強卡司，影視歌三棲的韓星鄭恩地，也將在活動獻唱抒情歌曲，難得來到台南，當然得試試看，老饕必吃的台南溫體牛肉湯。韓國女星鄭恩地：「哦好吃，非常好吃。」有口福的還有來自日本，新生代創作歌手川西奈月跟宮崎薰，兩人知道要來台南演出，還先提早做好美食功課。台南市長黃偉哲：「吃美食而且，在台南市政府西側廣場，等著你來，許多國際巨星還有國內的巨星，通通都齊聚台南匯聚台南，歡迎大家來到2025年底，台南市長黃偉哲，第一場我們的耶誕演唱會。」12月20號，各國人氣卡司將輪番登台演出，邀民眾一同到台南，度過耶誕佳節。





原文出處：2026台南好Young 日本歌手、韓國女團接力登場

更多民視新聞報導

台南耶誕跨年演唱會卡司出爐! 告五人.動力火車都入列

耶誕城演唱會Day2 動力火車.告五人輪番嗨唱 上萬人擠爆

安心亞耶誕城火辣開唱！網酸：40歲還在呼呼

