2026台南好young 日韓星打頭陣

來自韓國的超人氣女團UNIS，十二月二十日將在台南市政府永華市政中心西側廣場參加「搖滾耶誕演唱會」精彩演出，韓粉們別錯過了。（市府提供）

記者蔣謙正∕台南報導

台南市正式啟動韓粉召集令！市長黃偉哲十二日正式宣布，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱─搖滾耶誕演唱會，披先鋒演出的韓國藝人及團體，一是跨足唱歌、演戲，同時也是主持擔當的鄭恩地，跨足電視劇「請回答1997」以其獨特魅力，勾起大眾對青春時期的美好記憶獲得大眾喜愛。

另一組，則是經由ＳＢＳ選秀節目《Universe Ticket》成立的韓國期間限定八人女子音樂團體ＵＮＩＳ，全員青春無敵，將為粉絲帶來精采熱血演出！此外，還有來自日本曾許願來台開唱ＡＳＫＡ飛鳥涼的女兒宮崎薰，也將加入台南搖滾耶誕演唱會的陣容。至於還有哪些海外藝人、團體將現身台南跨年呢？黃偉哲請大家再等一等，下週一（十五日）就會全部解鎖，「當然一定還有更精采的表演陣容」。

宮崎薰是ＡＳＫ飛鳥涼的女兒，二０二三年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以一曲〈To Love You More〉驚豔全場，今年三月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA! in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。

另外還有來自韓國的超人氣女團ＵＮＩＳ，透過影片訴說興奮心情，並且期待粉絲們，能告訴她們台南有哪些好吃、好玩的景點，當然最期待的就是要粉絲們別忘了，一起來十二月二十日台南市政府永華市政中心西側廣場參加「搖滾耶誕演唱會」，一起到現場欣賞她們精心安排的演出，就怕韓粉們錯過。