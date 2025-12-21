「2026台南好young」演唱會結束後1小時 即復原環境清潔





「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會昨晚10點多圓滿落幕，締造15萬人次的觀賞人潮，儘管有不少粉絲在演唱會結束後，選擇先將地墊、行囊留置現場，直奔舞台後方想要與影視歌三棲女神鄭恩地互動，市府團隊仍展現超高效率，約莫活動結束後1小時就做好環境清潔復原工作。

值得一提的是，壓軸演出的影視歌三棲女神鄭恩地在獻唱最後一首歌「ALL For You」給觀眾前，先是妙語如珠的說，通常在最後一首歌時大家都會喊安可，台下觀眾馬上給力的齊聲用力呼喊安可，鄭恩地標誌性「月亮笑眼」馬上彎起，微笑的請觀眾就把All for you當作是安可曲。此時主持人啦啦隊女神籃籃突然溫和但堅定的說，這很重要，因為等一下活動再幾分鐘就就結束了，所以緊急幫忙協尋小孩，「廖XX先生，您的女兒在服務台等您，請您聽到馬上到服務台找她…」。鄭恩地因為突然其來的橋段，與一旁主持人啦啦隊女神李多慧交頭接耳，透過李多慧快速以韓文的說明，馬上了解這個意外尋人的插曲，更是溫暖的用了約2-3分鐘與台下觀眾互動，妙語如珠的幫忙協尋小孩，展現女神暖心的一面，也展現她主持所練出的功力。

已打出城市品牌的「台南好young」耶誕跨年系列活動，20號晚上6點開始，舉行第一場耶誕搖滾演唱會，紫月光、JUD 陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人、鄭恩地等9組藝人輪番上陣，高潮迭起，長達4小時的接力演出，計吸引15萬參觀人次，主辦單位也出動約60名人力，迅速清理活動主場地-西側廣場，總共清運垃圾約2000公斤，回收物250公斤。

而場外美食市集也人潮洶湧，由於不少民眾在演唱會結束後，直奔攤商區巡覓美食補充能量，約凌晨12點左右，享用美食的人群才離場完畢，主辦單位隨即與清潔隊、業者合作，加強飲食攤販區的環境清潔，約在凌晨1點半，完成攤販區周邊道路、市容的清潔與環境復原。

台南市政府提醒，第2場「台南好young」系列活動演唱會﹣南瀛草地音樂會，將在27號晚間5點半在新營區南瀛綠都心公園登場，屆時除了邀請本土天團玖壹壹，影歌視三棲郭書瑤，還有情歌王子林隆璇，日本Z世代女力組合Faulieu.，療癒美聲吳汶芳；影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰；「唱作俱佳的音樂人」林亭翰；甜美小公主張羽靚等知名藝人，輪番上陣，精彩可期，請大家千萬不要錯過。

