"2026台南好young"籃籃攜手李多慧 12/20耶誕搖滾應
南部中心／綜合報導
今天的待辦清單輸入了嗎？別忘了，12月20日「台南好young」耶誕搖滾演唱會！韓國啦啦隊女神李多慧19日叮嚀大家，台南除了有好吃美食、好玩的景點，更有精彩好看的耶誕、跨年演唱會。李多慧說，自己擔任大型活動主持的處女秀就在台南，她邀請大家鎖定台南，當天她將攜手閨密綜藝小天后、樂天女孩籃籃，共同擔綱主持。想看兩位閨密至友，如何有默契的搭檔並用跳舞溝通？而面對同樣來自韓國的影歌視三棲藝人鄭恩地、人氣女團UNIS，李多慧又會蹦出怎樣的精彩對話呢？籃籃說，絕對讓你印象深刻，更要各位粉絲「記得輸入應援事項喔，12/20台南市永華市政中心西側廣場，我們不見不散！」。
「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，邀請韓國、日本多組藝人。（翻攝／台南好young官方臉書）
「2026台南好young」耶誕跨年卡司，已於日前由黃偉哲市長親自公布，集結台、港、韓、日等近40組高知名度藝人、團體演出，就連主持人的邀請也是不遑多讓，除了31日跨年夜廣播金鐘主持得主吳建恆、金鐘綜藝節目主持提名徐凱希，首場耶誕搖滾演唱會主持人，更是天花板等級的啦啦隊女神籃籃與李多慧，強強聯手，將為活動帶來不同活力與亮點。
李多慧人生第一次主持活動，將獻給「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會。（翻攝／台南好young官方臉書）
聽聞李多慧許願品嘗東山鴨頭，黃偉哲特地在後台區備有肉圓、肉燥意麵、豆花與東山鴨頭等許許多多道地台南美食、小吃及水果，讓李多慧直呼：「超級感動，謝謝黃偉哲市長的用心。」，李多慧更說，初次主持大型演唱會，儘管粉絲們不斷加油打氣，「心裡還是會挫挫ㄋㄟ」，擔心主持得不理想，李多慧指出，儘管已是多次應援球賽，面對眾多球迷的經驗，不在話下，但是主持演唱會性質還是第一次，近日已努力練習，就是要呈現最好的一面給大家，李多慧說自己與籃籃的默契沒問題，「大不了就用比的，我們倆常常用跳舞的溝通」。對於再次回到家鄉主持跨年活動，籃籃說，很榮幸也很幸奮，尤其台南的耶誕跨年系列活動，無論是卡司陣容或是視廳效果，都是有口皆碑，期待粉絲們別忘了來應援，千萬別錯過一年一度的「台南好young」耶誕、跨年演唱會！
「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，邀請韓國、日本多組藝人。（翻攝／台南好young官方臉書）
黃偉哲強調，台南耶誕、跨年經費非全台最高，但精彩度、多樣性與創意，絕對是名列前茅。邀請大家與三五好友、家人來參加這班如金馬奔騰、星光熠熠的「台南好young」耶誕跨年列車，並順道深度旅遊台南，一起感受台南的熱情，迎接2026，台南市政府指出，為了讓民眾參與活動效益發揮到最大，台南購物節活動已全面啟動，只要50元，就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明2026年3月1日，而且追溯自今年7月1日起的發票都可以登錄，活動期間涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，從買菜、逛市集到採辦年貨，都有機會中獎，包含百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券等多項好禮，其中現金獎全面升級，每月抽出現金8萬元，壓軸再加碼抽出現金88萬元！邀請大家提早規劃台南之旅，「玩台南、吃台南、買台南」。
原文出處：待辦清單快+1！2026台南好young 籃籃攜手李多慧 12/20耶誕搖滾應援
