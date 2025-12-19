「2026台南好Young」耶誕搖滾演唱會倒數 日韓卡司川西奈月、宮崎薰、UNIS、鄭恩地提前感受台南美食魅力

記者游宜橙/台南報導

明（20）日將在「2026台南好young」首場耶誕搖滾演唱會演出的日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國團體 UNIS 與歌手鄭恩地，今（19）日已陸續抵達台南，為明晚演出進行準備。台南市長黃偉哲今晚特別於大員皇冠假日酒店舉辦媒體見面會，邀請藝人品嚐台南在地農特產品與當季水果，展現城市的熱情與待客之道。



黃偉哲表示，台南市民歡迎所有國外優秀藝人來到台南，相信精彩的演出將為市民與廣大歌迷帶來驚喜。他也向藝人介紹台南豐富的人文與飲食特色，邀請大家在停留期間多走走、多品嚐，包括牛肉湯、鱔魚意麵等在地美食，感受台南的熱情與誠意。南市府將以最周到的接待、最豐盛的美食歡迎所有國際表演者。

來自日本，曾許願來台開唱ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰，對於能在耶誕節前夕圓夢，難以置信，也深感榮幸。宮崎薰說，由於自己發行過聖誕歌曲也非常喜愛耶誕節的氣氛，自從知道能來台南耶誕搖滾演唱會表演的那一刻起，就期待與台南及各地的朋友見面，希望在耶誕奇蹟及感恩的氛圍下與歌迷共享美好時光。

同樣來自日本的透明系女聲川西奈月，因代表作〈理想的女孩〉在社群平台突破3億次播放流量，在日本與韓國掀起話題，也讓她的名字在亞洲迅速竄紅，成為新一代的療癒系人氣女聲。對於首次台南現場演出既興奮又期待，希望歌迷會喜歡她的演出。川西奈月昨日先行抵達台南並前往天壇參拜，也對台南美食鱔魚意麵充滿興趣，期待有機會品嚐。對於市長黃偉哲特別準備的番茄軟糖、哈密瓜和小番茄糖葫蘆等，宮崎薰與川西奈月品嚐後都連連稱讚風味香甜可口。



超人氣女團UNIS面對市長黃偉哲端出的蜜棗、紅白火龍果、小番茄、椪柑、鳳梨、洋香瓜等當季水果及小蕃茄糖葫蘆、果乾還有珍珠奶茶，成員們都躍躍欲試，紛紛用學到的中文大讚好吃；UNIS不只對台南美食很感興趣，對於台南的景點也充滿好奇，並期待透過精彩的演出，為前來欣賞的粉絲帶來滿滿的能量與感動。

有標誌性「月亮笑眼」的影視歌三棲女神鄭恩地表示，很高興且很榮幸能夠來到台南與大家見面；這次能在台南與歌迷提早過耶誕佳節，期待歌迷朋友能喜愛她帶來的舞台表演。鄭恩地也特別表示對台南所有事物都很有興趣，打算活動結束後可以到夜市走走品嚐美食，期待歌迷們多多推薦美食讓她去嘗試。

市長黃偉哲得知鄭恩地喜愛牛肉麵，現場特別準備台南代表性美食之一的清燙牛肉湯款待。台南憑藉善化肉品市場完善的供應體系，牛隻於合格屠宰後即刻配送至在地店家，講究「新鮮、即時、快速」，才能呈現一碗碗湯色清澈、肉質鮮嫩甘甜的頂級牛肉湯。時值冬季天氣微涼，熱呼呼的清燙牛肉湯不僅暖胃也暖心，鄭恩地品嚐後也對其鮮美滋味讚不絕口。

市長黃偉哲今日特別準備蘭花絲巾致贈出席記者會的藝人朋友作為紀念。蘭花為台南具代表性的花卉，象徵城市的優雅與熱情，期盼國際友人對台南能留下更深刻而美好的印象。

他也特別指出，近年來台南耶誕跨年演唱會系列活動無論是在品質、聲量各方面，皆具一定的水準，包括超夯韓國男團ASTRO和大勢女團(G)I-DLE；韓團少女時代孝淵；韓流女神宣美、MAMAMOO成員輝人、VERIVERY、還有韓國影帝李俊昊都曾經到台南表演，如此優質的演唱會殿堂，喜愛音樂的朋友千萬別錯過。